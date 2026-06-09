Undersköterska med planeringsansvar
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-06-09
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Bräcke hemtjänst Berga är en del av idéburna Bräcke diakoni och vårt helhetsuppdrag i Linköping City Syd. Nu söker vi en undersköterska med utökat planeringsansvar till vår hemtjänstgrupp i Berga/Ramshäll och vårt trygghetsboende Ramstorp. I rollen arbetar du i huvudsak som planerare. Med din överblick och lyhördhet blir du en viktig del av det som får vardagen att hålla ihop, både för kunder och kollegor.
Din roll
Som undersköterska med planeringsansvar arbetar du med planering på heltid, måndag–fredag. Uppdraget handlar om att samordna insatser och bemanning utifrån biståndsbeslut, kundernas behov och verksamhetens dagliga förutsättningar. Arbetet sker främst i Carefox, där du följer upp och bidrar till att vardagen fungerar med god kvalitet.
Du har nära dialog med kollegor och chef, stöttar i frågor som rör den dagliga driften och bidrar till arbetssätt som skapar kontinuitet. Eftersom rollen är nära verksamheten kommer du också att arbeta ute hos kund som en del av uppdraget. På så sätt får du både överblick och närhet till arbetet i hemmet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är undersköterska med erfarenhet från hemtjänst och som vill ta ett större ansvar nära verksamheten. Du förstår hur planering påverkar både kundens stöd och kollegornas arbetsdag. Med lyhördhet och tydlighet skapar du överblick när vardagen förändras och bidrar till lösningar som håller i praktiken. Hos oss blir du en del av ett arbete där vi tar ansvar tillsammans, nära dem vi finns till för.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
Erfarenhet från hemtjänst
Minst ett års erfarenhet av planering, bemanning eller annat administrativt uppdrag inom vård och omsorg
Vana av digitala planeringssystem, där erfarenhet av Carefox är meriterande
Du kan cykla och har B-körkort
Bräcke Hemtjänst Berga
På Bräcke hemtjänst Berga arbetar vi nära varandra och hjälps åt i vardagen. Arbetet utgår från området Berga/Ramshäll och trygghetsboendet Ramstorp, där vi möter kunder i deras hem och bidrar till en trygg vardag. Vi är en del av Bräcke diakoni som har helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd. Det gör att vi kan möta människors behov i hemmet med helhetssyn och långsiktighet. Här kan du läsa mer om oss: Hemtjänst - Bräcke hemtjänst Linköping
Välkommen med din ansökan idag!
Vid erbjuden anställning krävs att du kan uppvisa giltig ID-handling samt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Utdraget ska avse "Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning" och får inte vara äldre än 6 månader vid uppvisande.
Bräcke diakoni – hos oss blir du del av något större
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med ett tydligt uppdrag: att bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Våra överskott återinvesteras i verksamheterna, där de används för att utveckla arbetssätt och möta nya behov.
Hos oss får du:
Arbeta i en organisation där värdegrund och uppdrag märks i vardagen
Möjlighet att påverka ditt arbete och bidra till verksamhetens utveckling
Stöd i ditt uppdrag genom kollegor och ett närvarande ledarskap
Förutsättningar att utvecklas, både i din roll och över tid
Trygga villkor genom kollektivavtal, pension och försäkringar
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Föreningsgatan 35 (visa karta
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582 30 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Berga Kontakt
Verksamhetschef
Allden Hasku allden.hasku@brackediakoni.se 0131900452 Jobbnummer
9955260