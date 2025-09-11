Undersköterska med längre vikariat sökes till Estrids gård
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Undersköterskejobb / Knivsta Visa alla undersköterskejobb i Knivsta
2025-09-11
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret i Knivsta
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vård och Omsorg är också i en stark tillväxt - och utvecklingsfas vilket präglar arbetet om du vill vara en av oss på Estrids gård, det särskilda boendet i kommunal egenregi som ligger centralt i Knivsta med promenadavstånd från tågstationen. Estrids gård består av både omvårdnads, demens samt korttidsboende och har totalt 60 lägenheter. Vi erbjuder också möjligheten till parboende i fem lägenheter.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Sedvanliga undersköterskeuppgifter för vård- och omsorgsboende. Du tillsammans med andra kollegor ansvarar för planering och genomförande av dagliga aktiviteter och gemenskap utifrån önskemål från våra boende. De boende ska kunna underhålla sina intressen, men du ska även inspirera till att hitta nya intressen hos dem som skänker välbefinnande och livskvalitet. Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och olika ansvarsområden i form av ombudsuppdrag. Du arbetar även aktivt med genomförandeplaner och social dokumentation. Du ger medicin på delegation från sjuksköterska, genomför vissa rehabiliteringsinsatser på delegation från arbetsterapeut/fysioterapeut.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för våra boende varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja boende i alla delar av vardagen.
Vi söker nu tre undersköterskor för längre vikariat med start september 2025 för omvårdnad, demensenhet och korttidsvård. Erfarenhet från äldreomsorg, demensvård och korttidsvård är meriterande för dig som söker tjänsten. Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre människor, är lyhörd för andras behov, har ett gott bemötande och bra samarbetsförmåga. Som person har du lätt för att anpassa dig till nya situationer, är flexibel, självständig och ser positivt på nya utmaningar. Andra värdefulla egenskaper är ansvarskänsla, engagemang och noggrannhet. Du måste behärska det svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande för våra medarbetare är en självklarhet. Tillsammans skapar vi en verksamhet där man trivs och känner sig stolt över den vård- och omsorg som vi tillhandahåller.
Vår målsättning är att rekrytera de bästa medarbetarna och ge möjlighet till utveckling och inspiration i arbetet.
För att kunna söka denna tjänst krävs:
• Undersköterskeutbildning och tidigare erfarenhet av äldrevård, demensvård och korttidsvård är meriterande
• Yrkesbevis från Socialstyrelsen/skyddad yrkestitel, beviset ska bifogas ansökan
• Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
• God datorkunskap/datorvana
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd.
Arbetstiden är mellan 07:00-22:00. Du kommer att schemaläggas både dag- och kvällstid samt arbetar varannan helg. Tidsbegränsad till: Perioder för vikariat: - Vikariat 1: t.o.m. 2026-09-09 - Vikariat 2: t.o.m. 2026-03-09 - Vikariat 3: t.o.m. 2025-12-31- Vikariat 4: t.o.m 2025-12-31 med möjlighet till eventuell förlängning.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277415". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013) Arbetsplats
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Enhetschef
Ferial Sanati ferial.sanati@knivsta.se 018-34 71 06 Jobbnummer
9503546