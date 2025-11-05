Undersköterska med körkort till Brämhults hemtjänst
2025-11-05
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska som vill arbeta hos oss inom Brämhults hemtjänst.
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.
Hemtjänst Brämhult utgår från rymliga och trevliga lokaler på Trandaredsgatan 200.
Vi som jobbar inom hemtjänst Brämhult är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, samordnare, hemtjänstkoordinatorer, servicebiträden och metodhandledare.
Arbetet sker inom områdena Brämhult och Hässleholmen, där vi i huvudsak tar oss till våra vårdtagare med bil, gång och cykel. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
En god arbetsmiljö är viktig för oss. Inom hemtjänst Brämhult arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi alla bidrar till och tar ansvar över. Vi har, exempelvis, metodhandledare som arbetar nära och ger stöd i arbetet med genomförandeplaner och dokumentation.
Undersköterska med körkort till Brämhults hemtjänstPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på dagliga omvårdnadsinsatser. Du utför arbetsuppgifter kring personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro, promenader etc. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.
Som undersköterska i hemtjänsten kommer du även att vara fast omsorgskontakt. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Det är krav att du är utbildad undersköterska. Arbetet förutsätter att du har ett intresse av att arbeta med människor. Genom lyhördhet för den enskildes behov och ett gott bemötande skapar du en god och säker vård och omsorg. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl vårdtagare, anhöriga och kollegor.
Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska. Våra verksamhets- och dokumentationssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, därför behöver du ha grundläggande digital kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är krav.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Yrkesbeviset behöver du visa upp inför en ev. anställning. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida.
Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi avser främst att anställa tillsvidare men en tidsbegränsad anställning i form av Vikariat eller Särskild Visstidsanställningen kan också bli aktuellt.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:112". Omfattning
Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anton Bromander 033-355405
9590691