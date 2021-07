Undersköterska med körkort och egen bil - A-Omsorg AB - Apotekarjobb i Skövde

A-Omsorg AB / Apotekarjobb / Skövde2021-07-07A-omsorg utför hemtjänst i hela Skövde kommun, varpå vi söker fler undersköterskor för arbete i hemtjänsten.A-omsorg är ett företag med huvudkontor i Örebro och erbjuder hemtjänst till kunder som bor i kommuner där vi är godkända utförare enligt LOV. Idag finns vi i Göteborg, Mölndal, Skövde, Upplands Väsby och Örebro.Är du en serviceinriktad, ansvarstagande, intresserad och kreativ person? Då ska du läsa vidare!Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet från hemtjänst. Du ska ha förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt och vara lyhörd för kundens behov. Du bör vara lugn, stresstålig samt ha ett tydligt kundfokus. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt likväl som att arbeta i team.Tjänsten innefattar omsorgsarbete, ledsagningar men även serviceinsatser. Som privat utförare av hemtjänst så vill vi att medarbetaren visar stort engagemang och samarbete med verksamhetschefen och övrig ledning.Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska både i tal och skrift och ha god datorvana. Stor vikt läggs vid bemötande, flexibilitet och samarbetsförmåga.Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil. När du kör egen bil i tjänsten får du 18,50 kr/mil (skattefritt).Tillträde och tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommet utifrån verksamhetens behov.Till en början anställs man som timmis men utifrån verksamhetens behov kan en provanställning (som kan leda till en tillsvidareanställning) bli aktuellt under hösten.Då vissa av våra uppdragsgivare kräver polisutdrag kan följande gälla, beroende på placering: Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Låter detta fortfarande intressant? Uppfyller du kraven? Sök redan idag. Skicka in CV och personligt brev som 2 PDF:er.Sista ansökningsdag är 2021-07-25.Intervjuer sker fortlöpande och rekryteringen kan avslutas i förväg.** Vi undanber oss all hjälp med rekrytering***2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-07-25A-Omsorg ABNorregårdsvägen 1154134 SKÖVDE5851992