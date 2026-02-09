Undersköterska med koordinatorsuppdrag
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen och tycker om utmaningar.
Vi söker nu en kollega med ansvar för planering av insatser och schemaläggning i Skepplandas hemtjänst. Tjänsten är tillsvidaretjänst med 50% som koordinator och 50% som undersköterska. Vi söker dig som är positiv och engagerad, med hjärtat på rätt ställe. Du kommer med egna idéer och arbetar väl med andra.
Du har en helhetssyn på människan och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet och är en viktig person för våra äldre.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Anställningen är ett tillsvidaretjänst som undersköterska med koordinatorsuppdrag och det innebär att du ansvarar över planeringen i verksamheten samt tar emot och fördelar uppdrag från biståndsenheten. Som koordinator ansvarar du för bemanning och schemaläggning av insatserna hos våra omsorgstagare samt övriga administrativa uppgifter. Vi tror att du som söker har goda relationella och kommunikativa färdigheter då du agerar "spindeln i nätet" och kommunicerar dagligen med kollegor, omsorgstagare, anhöriga och andra aktörer. Du har en förmåga att prioritera det viktigaste och samtidigt se helheten. Du är lösningsfokuserad, prestigelös och självgående. Du är kvalitetsmedveten och trivs i en miljö där det händer mycket och har en förmåga att smidigt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas med uppdraget krävs flexibilitet och förmågan att hantera stress.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska.
Du har flera års erfarenhet av schemaläggning i Multi Access.
Du har god erfarenhet av planeringssystemet TES och dokumentationssystemet Treserva.
Du har erfarenhet av att ta emot och fördela uppdrag från biståndsenheten.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har god datorvana och B-körkort.
Erfarenhet av att arbeta inom vården.
Du jobbar självständigt och är trygg i dig själv.
Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.Övrig information
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Socialförvaltningen Kontakt
Maria Brandin 0303-704156 Jobbnummer
9729800