Undersköterska med inriktning mot demens
2026-01-19
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för våra äldre och samtidigt driva utvecklingen av demensvården framåt?
Sörbygårdens äldreboende är ett litet boende med 27 lägenheter.
Det är blandat med både somatik och demens. Du kommer arbeta tillsammans med 17 kollegor som tillsammans skapar stor meningsfullhet, glada skratt och genuin omsorg med stort fokus på våra vårdtagares välmående. Därför vill vi ha din hjälp. Vi tror nämligen att du kan skapa ytterligare kvalité och individanpassad omsorg för våra boende. Vi söker dig som är undersköterska med erfarenhet mot demens, alternativt specialistundersköterska. Här får du kombinera ditt engagemang för människor med din kompetens inom utbildning, handledning och kvalitetsutveckling.
Beskrivning av arbetet
I din roll blir du en viktig del av vårt team med både praktiskt och strategiskt arbete för att stärka kvaliteten i vår demensvård, samt ser vi gärna att du vill ta ansvar som aktivitetsamordnare. I rollen ingår att skapa ett gemensamt arbetssätt i bemötandet av personer med demens och arbeta sida vid sida med kollegor i den dagliga omsorgen. Du kommer att ta fram och hålla utbildningar, samt handleda personal, i bemötande och arbetssätt kring personer med demenssjukdom. Du deltar i teamträffar och bidrar till att arbetet med våra vårdtagare förs framåt genom reflektion, handledning och praktiskt stöd. Du handleder i dokumentationssystemet Combine och stöttar kollegor i våra digitala verktyg, likaså stöttar våra BPSD-administratörer i att utvecklas i sitt arbete. Du skapar och ansvarar för planeringsverktyg, samt följer aktivt upp det dagliga arbetet och arbetar tillsammans med chef för att kvalitetssäkra verksamheten genom att utveckla rutiner, handlingsplaner och förbättringsprocesser.
I rollen som aktivitetsamordnare ansvarar du även för att planera, samordna och inspirera till individbaserade aktiviteter som främjar livskvalitet, delaktighet och glädje hos våra boende. Du kommer ha till ansvar att kartlägga intressen och behov hos varje individ. Du skapar meningsfulla aktiviteter i vardagen, både i grupp och enskilt samt samarbetar med övrig personal för att aktiviteterna integreras naturligt i vardagen. Du kommer även ansvara för ett äldreråd tillsammans med boenden och personal.
Du arbetar ca 6-8 timmar i veckan administrativt på eftermiddagar, men är i övrigt delaktig i det dagliga arbetet tillsammans med kollegorna på avdelningen.
Vi söker dig som
- är utbildad undersköterska med kvalificerad yrkesutbildning inom äldrevård.
- har specialkompetens inom demens och erfarenhet från likvärdigt arbete (meriterande).
- har god kännedom om lagar som styr vår verksamhet.
- har god IT-vana.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi uppskattar att du är pedagogisk i ditt sätt att handleda, trygg i din specialistkunskap och kan inspirera andra. Du har ett stort hjärta för individanpassad omsorg och meningsfulla aktiviteter. Likaså trivs du i en roll där kvalitet och samarbete är viktigt och där du arbetar såväl praktiskt som bidrar till långsiktig utveckling. Du behöver vara både nyfiken och flexibel i ditt arbete då din hjälp kan komma att behövas även i andra verksamheter.
Vi erbjuder dig
- ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag.
- ett nära och engagerat arbetslag med god stämning och stark samhörighet.
- kompetensutveckling och handledning i din roll.
- möjlighet att påverka och utveckla rutiner, arbetssätt och kvalitet i verksamheten.
- ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
- 2 helger av 5 schema.
Vi vill informera dig om
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret vid intervjutillfället.
Vi kommer arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
