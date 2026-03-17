Undersköterska med demenskunskap
2026-03-17
Dagverksamheten är en av flera verksamheter som tillhör enheten Förebyggande Vuxna.
Skyttegillet ligger på den östra delen av Hudiksvall. Det är en ny byggnad där dagverksamheten var en av flera som flyttade in våren 2025. En stor byggnad med en ljus och inbjudande entré med möjlighet till aktiviteter tex sittgympa och fika till musik. Närhet finns till promenadstråk, grönområden och uteplatser med möjlighet till grill och annan samvaro. Skyttegillet är en av två dagverksamheter i kommunen, den andra ligger i Friggesund. Du blir en av tre undersköterskor som arbetar här på Skyttegillet. Vår verksamhet riktar sig till personer med demenssjukdomar för de ska få en värdefull vardag med social samvaro med anpassade aktiviteter utifrån målgruppen.
Dagverksamheten är en biståndsbedömd verksamhet där vi tar emot upp till 13 besökare per dag. Här arbetar du dagtid måndag till fredag. På dagverksamheten har man daglig kontakt med anhöriga, hemtjänst och serviceresor. En arbetsuppgift är att sköta enklare köksuppgifter såsom bakning, dukning, diskning och servering. Dokumentation och inköp, god allmän datakunskap samt kunskap i Treserva där vi sköter fördelning av nya uppdrag, koordinerar och fördelar nya uppdrag. Kontakt dagligen med biståndshandläggarna.
Arbetsteamet planerar och genomför aktiviteter för besökarna. Här på dagverksamheten har vi dagligen sittgymnastik och högläsning men även många andra aktiviteter som vi anpassar efter gruppen för dagen. Vi vill ge besökarna en lugn och bra vardag och tillvaro här på dagverksamheten. Vi hjälper besökarna med förflyttningar, vägledning samt toalettbesök. Läkemedelshantering vid behov. Profil
Du är utbildad undersköterska med demenskunskap. Du bör vara en trygg och lugn person. Du har en god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team. Att du är kreativ och flexibel är till fördel i det dagliga arbetet. Du ska likväl som att arbeta i team kunna arbeta självständigt, vara tålmodig, ha ansvarskänsla och vilja arbeta med äldre med ett rehabiliterande förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Marie Klaar +46650556495
