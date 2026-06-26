Undersköterska med ansvar för schemaläggning till SÄBO
Habo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Habo Visa alla undersköterskejobb i Habo
2026-06-26
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Socialförvaltningen i Habo
Vill du kombinera omvårdnadsarbete med planering och samordning? Nu söker vi en undersköterska med schemaläggningsansvar till särskilt boende Björken och Eken i Habo kommun.
Hos oss får du en viktig och varierad roll där du arbetar nära våra boende samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och välfungerande bemanning. Du blir en nyckelperson i verksamheten och en viktig länk mellan medarbetare och chef.
På Björken och Eken arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där de boendes trygghet, delaktighet och livskvalitet står i fokus. Vi är en Silviahemscertifierad verksamhet och arbetar aktivt med kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD för att utveckla och säkra kvaliteten i vår omsorg.
I Habo får du det bästa av två världar – ett nära och familjärt arbetsklimat i en växande kommun med goda pendlingsmöjligheter, naturnära miljö och kostnadsfri parkering.
Dessutom erbjuder vi dig:
✔ Friskvårdsbidrag upp till 2 000 kr per år
✔ Möjlighet att påverka verksamhetens schemaläggning och arbetssätt
✔ Kompetenta och engagerade kollegor
✔ Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska med schemaläggningsansvar kombinerar du omvårdnadsarbete med administrativa uppgifter kopplade till schema och planering.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Individanpassad omvårdnad och stöd till de boende.
• Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• Dokumentation och genomförandeplaner.
• Schemaläggning och personalplanering för Björken och Eken.
• Samverkan med enhetschef och kollegor kring personalplanering.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med övriga medarbetare för att skapa god kvalitet för de boende och en hållbar arbetsmiljö för personalen.
Arbetstiden är förlagd dag och kväll under både vardagar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg samt erfarenhet av schemaläggning, bemanningsplanering eller arbete i bemanningssystem.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Vara strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Ha god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
• Kunna planera och prioritera i en verksamhet där förutsättningarna ibland förändras snabbt.
• Ha god datorvana och lätt för att lära dig nya digitala system.
• Behärska svenska väl i tal och skrift.
Arbetsprov ingår i rekryteringsprocessen hos Habo kommun för att bedöma din kompetens eller för att du ska få prova på arbetsuppgifterna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du delar Habo kommuns värdegrund: Engagemang. Närhet. Ansvar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Kommun
(org.nr 212000-1611), https://habokommun.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/var-vardegrund
Box 212 (visa karta
)
566 24 HABO Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Krzysztof Borowiec krzysztof.borowiec@habokommun.se Jobbnummer
9981512