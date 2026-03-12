Undersköterska, Lycksele, Semestervikariat 2026
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland / Undersköterskejobb / Lycksele Visa alla undersköterskejobb i Lycksele
2026-03-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele är centralort i södra Lappland med full basservice och bra kommunikationer till Stockholm, Umeå och flera fjällområden. Du får ett arbete i en bra livsmiljö med stora möjligheter till prisvärt boende. Södra Lappland är glest befolkad med varierande natur.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll som undersköterska är du en viktig del i teamarbetet tillsammans med övriga yrkeskategorier. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo. I jobbet ingår arbetsuppgifter som allmän omvårdnad av patienter, provtagningar, såromläggningar, dokumentation och uppföljning av vårdarbetet, men det handlar också om att utveckla relationer och vara en medmänniska. Vi arbetar ständigt med att utveckla omvårdnaden och allt arbete kännetecknas av personcentrerad vård där patienten är i centrum.
Vill du ha varierande arbetsuppgifter, möta utmaningar och få möjligheten att växa? Då ska du söka jobb hos oss, en arbetsplats där dina kunskaper och ditt engagemang skapar förutsättningar till rätt behandling och bättre liv. Du är viktig för våra patienter och för vår framtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska från Vård- och omsorgscollege eller motsvarande.
Med glädje och humor kan man komma långt både i mötet med kollegor, anhöriga och patienter, men det allra viktigaste är ödmjukhet inför situationen. Arbetet innebär ett stort ansvar och det är viktigt att vara empatisk och se helheten för både patient och anhörig.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du ansöker om bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen. Har du redan fått detta bevis utfärdat önskar vi att du bifogar beviset i din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland Kontakt
HR-partner Lycksele
Linnea Sundin linnea.sundin@regionvasterbotten.se 0761197731 Jobbnummer
9793686