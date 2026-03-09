Undersköterska, Lung- och allergimottagningen, Medicincentrum, Umeå
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-03-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Verksamheten spänner över en stor del av det internmedicinska fältet: akutmedicin, gastroenterologi, lung- och allergimedicin, endokrinologi och diabetes samt njurmedicin.
Lung- och allergimottagningen bedriver planerad specialistvård för patienter med exempelvis astma, KOL och andra lungsjukdomar. Vi arbetar med mottagningsbesök, patientutbildning och uppföljning med målet att skapa trygghet och ökad livskvalitet för våra patienter. Här möter du en varierad patientgrupp och blir en del av en verksamhet där kvalitet, kompetens och teamarbete står i centrum.Att jobba på lungmottagningen ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. Du har en viktig roll och ditt arbete bidrar till vårt mål att ge den bästa behandlingen en patient kan få.
Vill du bli vår nya kollega? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du arbetar främst med spirometri, gångtest, provtagning, steril uppdukning, assisterar behandlingar, vårdadministration och har telefonkontakt. Lungmottagningen erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och du arbetar både i team och självständigt.
Du möter och vårdar internmedicinska patienter på mottagningen samtidigt som du deltar i utvecklingsarbeten som ska bidra till framtidens vård. Detta då Medicincentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara utbildad undersköterska. Det är meriterande om intresse finns för arbete med medicinteknisk utrustning och datorprogram. Erfarenhet av mottagningsarbete eller erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet med spirometri och lungfunktion är meriterande.
Du är en närvarande och trygg person som trivs med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Du har förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Du tycker om att arbeta i team såväl som att arbeta självständigt samt att du brinner för det personliga mötet med patienten.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Kontakt
Avdelningschef
Håkan Sandberg hakan.sandberg@regionvasterbotten.se 090-785 3785 Jobbnummer
9783684