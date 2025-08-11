Undersköterska Lugnet Äldreboende vikariat
2025-08-11
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Vi behöver bli fler, varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Lugnet Äldreboende ligger i samhället Örslösa i vacker naturnära miljö och är ett av våra äldreboende som tillhör vår landsbygd.
Här finns även vår mötesplats som är en träffpunkt för landsortens äldre.
Vi vill arbeta tillsammans med dig som vill utvecklas tillsammans med oss!
Nu söker vi en undersköterska som vill vara en del av vårt team bestående av omvårdnadspersonal, distriktsköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef. Tillsammans ser vi till att våra brukare får bästa möjliga vård och omsorg.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal tillgodoser du vårdtagarnas behov. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och du förväntas ge en god vård och omsorg. Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter individen. Du hjälper brukarna i deras hem med hygien, social samvaro, stimulans och aktivering. Du behöver även utföra vissa hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Du arbetar självständigt men har en god samarbetsförmåga och deltar aktivt i teamarbetet.
Hur din arbetsdag ser ut styrs av brukarnas behov och önskemål och du arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt. Vi är till för dem och tillsammans med övriga teamet planerar och ansvarar du för ditt arbete via genomförandeplaner.
För dig som undersköterska arbetar du även med kontaktmannaskap, för en eller flera brukare är du den som bygger upp en trygg och hållbar relation mellan kollegor, dina brukare och anhöriga. I kontaktmannaskapet ansvarar du för att genomförandeplaner upprättas, följs upp och revideras. I ditt arbete ingår löpande dokumentation.
Vem är du?
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i team. Varje enhet består av team med olika yrkeskategorier. Alla i teamet samverkar utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren. Ett sammanhållet nära stöd skapar trygghet för brukaren. Snabba omställningar och anpassningar i stödet sker efter behov.
Jobb inom vård och omsorg passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och vill utföra ett arbete som är värdefullt för människor som behöver stöd i sin vardag.Kvalifikationer
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
Vård- och omsorgscollegediplom.
Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.
Erfarenhet av dokumentation. Anställningsvillkor
Vi söker en undersköterska till ett vikariat 100%, med tillträde 251013 till och med 270131 med eventuell möjlighet till förlängning.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll och helg.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun, med placering på Lugnet äldreboende, vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter än Lugnet äldreboende.
Örslösa Äldreboende finns lokaliserad utanför centrala Lidköping och vi förutsätter att du kan ta dig till och från jobbet på egen hand då bussförbindelserna är begränsade.
Urval, intervjuer och referenstagning kan ske under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
