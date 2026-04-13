Undersköterska, Lövånger hälsocentral, Lövånger
2026-04-13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Primärvård Syd Skellefteå består av hälsocentralerna Anderstorp, Bureå, Burträsk och Lövånger. Här arbetar vi tillsammans för att utveckla primärvården i livskraftig anda.
Lövånger hälsocentral är en mindre enhet med cirka 2 500 listade patienter, vackert belägen längs Västerbottens kust - mitt emellan Skellefteå och Umeå. Här möts det bästa av två världar: närheten till ett universitetssjukhus och samtidigt en tydlig glesbygdsverksamhet där vi får arbeta brett och nära våra patienter.
Hos oss känner vi verkligen varandra - både kollegor och patienter. Personalomsättningen är låg och vi har en stabil bemanning med hög kompetens. Vi är stolta över att återkommande få höga resultat i Nationella patientenkäten - det visar att våra patienter har förtroende för oss och den vård vi ger.
Stämningen på arbetsplatsen är varm och hjälpsam. Vi stöttar varandra, tänker kreativt och sätter alltid patientens bästa i fokus. Samtidigt jobbar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel och att utveckla verksamheten.Vi erbjuder en arbetsplats där du kan vara både professionell och personlig, och där vi värnar om varandra lika mycket som våra patienter. Du får en individuellt anpassad introduktion utifrån dina behov, och vi arbetar alltid tillsammans vilket innebär att en aldrig är ensam vid mottagningsarbetet.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas mot framtidens primärvård och välkomnar dina idéer, erfarenheter och perspektiv. Hos oss uppmuntras nytänkande i kombination med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vårt team. Detta är ett vikariat på 6 månader med god möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som undersköterska i primärvården möter du patienter i alla åldrar och livssituationer. Du har en central roll i verksamheten och ansvarar för laboratoriearbetet på hälsocentralen, vilket inkluderar provtagning enligt bokning samt akuta prover som tillkommer under dagen. Du assisterar vid mindre medicinska ingrepp och undersökningar på primärvårdsnivå.
Beroende på din kompetens och erfarenhet kan även självständigt mottagningsarbete ingå i tjänsten, såsom omläggningar och andra behandlingsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som innehar yrkesbevis utfärdat av Socialstyrelsen. Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett professionellt och gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, och ser samarbete som en naturlig del av arbetet. Som person är du närvarande, engagerad och har ett helhetsperspektiv på patienten, vilket bidrar till en trygg och kvalitativ vård. Arbetet ställer också krav på noggrannhet och flexibilitet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316529".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
Avdelningschef
Anna Andersson anna.mh.andersson@regionvasterbotten.se 090-7859120
