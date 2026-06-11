Undersköterska, Lillåns vårdcentral
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-06-11
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Vill du vara en del av en engagerad och kompetent arbetsplats där kvalitet, utveckling, gott samarbete och patientfokus står i centrum? Då har vi på Lillåns vårdcentral erbjudandet för just dig.
På Lillåns vårdcentral söker vi nu en undersköterska som vill bidra till att skapa bästa möjliga vård för våra patienter samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll. Hos oss blir du en viktig del av ett professionellt team där kunskap, delaktighet och arbetsglädje präglar vardagen.
Lillåns vårdcentral är en medelstor vårdcentral som växer och är belägen i utkanten av Örebro, i gränslandet mellan stad och landsbygd. Vi är en välfungerande arbetsplats med drygt 55 medarbetare och ca 11 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden som lantliga miljöer vilket innebär ett varierat och stimulerande patientunderlag. Vi är framtidens vårdcentral - en vårdcentral som utvecklas för att möta dagens och framtidens utmaningar och möjligheter!
På Lillåns vårdcentral känner vi samhörighet och social gemenskap där varje medarbetare är viktig i vår arbetsgrupp. Vårt mål är att patienterna ska få en trygg och säker vård given av kompetent personal med ett fint bemötande. Vi vill att Lillåns vårdcentral ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen stortrivs, stannar kvar och utvecklas.
Vill du arbeta på en vårdcentral där kompetens, utveckling och arbetsglädje går hand i hand? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan och berätta mer om hur det är att vara en del av vårt team på Lillåns vårdcentral.
Heltid under minst 6 månader med goda möjligheter till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete med stor självständighet och möjlighet att använda hela din kompetens. Du kommer att ha en egen planerad mottagning och du kommer även att assistera våra läkare vid olika typer av undersökningar och behandlingar. Utöver mottagningsarbete kommer du även att vara inne på vårt laboratorium och jobba med provtagning. Du kommer arbeta nära övriga yrkeskategorier på vårdcentralen som bidrar till ett givande lärande. Vi värdesätter initiativförmåga och engagemang. Beroende på dina erfarenheter, intressen och kompetenser finns möjlighet att utveckla särskilda ansvarsområden och uppdrag inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, att ha god samarbetsförmåga med såväl patienter som kollegor inom olika yrkesgrupper samt ett professionellt förhållningssätt och att ett gott bemötande med patientens fokus är en självklarhet för dig. Tidigare erfarenhet av att arbeta med provtagning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vårdcentralschef
Liselotte Agerhall Ekholm 019-602 47 11 Jobbnummer
9959118