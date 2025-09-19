Undersköterska Laholms kommun 2 st dag/kväll tjänst
2025-09-19
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Boendet har bra förbindelser till såväl centrala Laholm som till Halmstad. Fridhemsgården består av fyra avdelningar, på Fridhemsgården erbjuder vi vård och omsorg i en hemlik miljö med trivsam atmosfär. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt, det innebär att vi har individen och dess resurser i centrum. Vår strävan är att göra vardagen meningsfull och innehållsrik genom att utgå från brukarens behov och önskemål.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innebär att du ska vara stöd och hjälp till de brukare som bor på Fridhemsgården.
Stötta och stödja i de aktiviteter som brukaren behöver hjälp med i vardagen, för att få möjlighet att fortsätta leva ett meningsfullt och aktivt liv med en meningsfull vardag. Bistå brukaren i aktiviteter, vara delaktig i upprättandet av genomförandeplaner och uppföljningar, kontaktmannaskap, rapportera och dokumentera i våra stödsystem, utföra delegerade HSL-insatser, vara delaktig på teamträffar och APT, upprätta goda kontakter med anhöriga och andra viktiga personer för den enskilde, Du ska bidra med nytänkande och arbetsglädje samt ansvara för ett eller flera ansvarsområden som man brinner för och vill utveckla.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som ser ett gott bemötande som en självklarhet, är flexibel som person och ser din arbetsplats som ett team där alla hjälps åt. Du har examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1 (A) eller motsvarande äldre utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Du ska värna om brukarnas integritet, delaktighet och självbestämmande. Du är lyhörd och arbetar med respekt för andra människor. Du är ansvarsfull och har förmåga att anpassa arbetet efter brukarens behov och ser möjligheter i stället för hinder och brinner för att ge god service till brukarna. Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Meriterande utbildning: Utbildning inom demens.
Meriterande arbete: Arbetslivsfarenhet inom demens.
Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Rekrytering: intervjuer sker löpande
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett deltidsjobb.
Socialförvaltningen, Senior, Fridhemsgården
Nina Frick 0430-15457
