Undersköterska kväll, tillsvidaretjänst (Lund)
2026-01-19
Vill du vara med och bygga upp vår verksamhet?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Vi ser det som ett plus om du har tidigare erfarenhet av arbete inom demensvård, och samtidigt en personlig lämplighet och bra samarbetsförmåga. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, har kanske ett eller flera andra språk. Du ska ha fokus på individen, se deras behov och vara flexibel inom deras beslut. Är du engagerad och tycker ditt arbete med andra människor ger dig ett värde? Då är du välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Abello hemtjänst - vi är en pålitlig hemtjänst som ger stöd enligt biståndsbeslut från kommunen. Utöver hemtjänst levererar vi hemsjukvård och hushållsnära tjänster. Behovet av fler medarbetare inom demensvården ökar då vi kontinuerligt får in fler vårdtagare med kognitiv svikt.
Vi samarbetar i team - vi utvecklas tillsammans och arbetar mot gemensamma mål. Din delaktighet och ditt engagemang tas tillvara hos oss. Mångfald är en styrka som genomsyrar bemötande, mat/måltider, socialt sammanhang och språk. Hos oss får du kompetensutveckling och kan bidra med dina kunskaper. Abello arbetar för kontinuerlig kunskapsutveckling och regelbunden handledning för alla medarbetare. Verksamheten bedrivs nära kunden vilket ger stor möjlighet att påverka, så det blir trygg och säker vård utifrån deras behov.
Om dig
Du har ett varmt hjärta och ett stort engagemang, tycker om utmaningar och brinner för att arbeta med människor i behov av stöd. I hemtjänsten jobbar vi hemma hos våra kunder, det är din arbetsplats men först och främst deras hem, där du visar respekt. Du följer individuell genomförandeplan, kan arbeta självständigt men även vara en i gruppen. Såklart är du serviceinriktad och ansvarsfull.Arbetsuppgifter
Just nu söker vi en undersköterska till vårt team i Lund. Det huvudsakliga uppdraget som undersköterska hos Abello hemtjänst innebär för dig att:
ha ett professionellt förhållningssätt, det betyder att du alltid har god kvalitet i vård och bemötande.
vara flexibel och utvecklingsinriktad.
ta eget ansvar och ha förmåga att samarbeta.
självständigt kunna arbeta med Genomförandeplaner, arbeta som fast omsorgskontakt
du är den viktigaste länken. Vi arbetar utifrån ett kontaktmannaskap där du som arbetar med våra kunder ska göra det enkelt att ha kontakt med oss, såväl för kunden som anhöriga och andra runt kunden.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat personlig omvårdnad, hygien, städning, tvätt, inköp, hjälp med måltider, förflyttningar, medicin delegering och upprätta genomförandeplaner.
Denna tjänst gäller "kvällspass" vilket innebär arbete kvällar, samt arbete kvällstid varannan helg.Profil
Legitimerad undersköterska, bifoga din Skyddade titel från Socialstyrelsen i ansökan.
Körkort B, men det är också bra om du kan cykla.
Utbildning inom demens/ kognitiv vikt, rehabilitering eller vård i livets slut.Ersättning
Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning.Övrig information
Du får friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Abello Hemtjänst AB Jobbnummer
