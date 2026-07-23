Undersköterska Kortvården
Klippans kommun, Kortvård, Centrumträffen / Undersköterskejobb / Klippan Visa alla undersköterskejobb i Klippan
2026-07-23
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Hos oss på Kortvården blir du en del av ett engagerat och erfaret team av undersköterskor som tillsammans arbetar för att ge en trygg, säker vård. Arbetet är varierande och meningsfullt, där du kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete inom det tvärprofessionella teamet bestående av undersköterska, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag!
På Kortvården möter du människor med olika behov och livssituationer. Här vårdas patienter med olika sjukdomstillstånd, rehabiliteringsbehov och psykisk ohälsa. Vårt arbete utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där individens behov och resurser alltid står i centrum.
Som undersköterska på Kortvården ansvarar du för god omvårdnad och bidrar aktivt till patienternas välbefinnande och rehabilitering. Du utför även hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering eller instruktion från legitimerad personal, därför behöver du vara delegeringsbar.
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter varje individs unika behov. Du har följsamhet till rutiner, trygg med dokumentation, god kommunikation, lätt för samverkan och har ett professionellt arbetssätt.Kvalifikationer
Du behöver vara utbildad undersköterska och ha minst godkänt enligt Skolverkets yrkespaket från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen motsvarar 1500 poäng.
Om du har en godkänd utbildning där du erhållit titel undersköterska före utbildningen på 1500 poäng infördes, har arbetsgivaren har möjlighet att göra en kvalificerade individuella bedömningar.
Du har erfarenhet och kunskap för att kunna ta emot följande delegeringar:
• Överlämna läkemedel
• Insulinbehandling
• Subcutana injektioner i förfylld spruta
• Sondmatning via Mic-Key eller PEG.
Du ska även ha språkkunskaper i svenska där du har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva den svenska som används i vården. Mycket av det dagliga arbetet handlar om kommunikation och dokumentation i olika system.
B-körkort är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister och misstankeregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Har du skyddade personuppgifter vill vi att du kontaktar rekryterande chef för information om hur du ska skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337177-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
)
264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Kortvård, Centrumträffen Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst +4643528000 Jobbnummer
10010369