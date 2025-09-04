Undersköterska Korpilombolo hemtjänst
Pajala kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Pajala Visa alla undersköterskejobb i Pajala
2025-09-04
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala kommun, Socialförvaltningen i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Omvårdnads- och servicearbete inom ordinärt boende. Enklare sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska. Du kommer att arbeta i team med övriga undersköterskor och vårdbiträden, biståndshandläggare och ssk.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller liknande. Tidigare erfarenhet av yrket är meriterande. Vi söker dig som är flexibel, kan jobba både i team som självständigt och har glimten i ögat. Rekrytering sker löpande. Körkort B för manuell växel.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276123-2025-128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pajala kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetsledare
Åsa Brännmark asa.brannmark@pajala.se 097812231 Jobbnummer
9491903