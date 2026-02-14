Undersköterska, Klinisk kemi
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
VAD
I rollen som undersköterska hos oss ligger fokus på det kliniska arbetet med blodprovstagning, blodgivning och enkla laboratoriehantering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
- Genomföra blodprovstagning och ansvara för tappning av blodgivare.
- Arbeta med provsortering samt utföra enklare preanalyser i laboratoriet.
- Aktivt bidra i verksamhetens förbättringsarbeten för att utveckla våra arbetssätt och processer
Vi satsar på individuell kompetensutveckling och vi vill att våra medarbetare har en bred kompetens och kan klara flera olika arbetsuppgifter för att på så vis skapa starka lag. Därför är lagarbete och gott samarbetsklimat viktigt för oss.
VEM
På Unilabs väger personlighet och intresse lika tungt som kompetens och erfarenhet; vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga samtidigt som du klarar av att arbeta självständigt. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid mot en hög servicenivå i ditt arbete. Vi prioriterar nytänkande och initiativförmåga och vill därför att du upplever att du passar in i en sådan miljö. Vidare ser vi att du är öppen för kontinuerlig förändring och utvecklingsarbete utifrån Lean då det är något som genomsyrar vår organisation.
Vi ser även att du:
- Är utbildad undersköterska.
- Behärskar svenska i tal och skift.
- Gärna provtagningsvana
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader på heltid med start enligt överenskommelse. Vid intresse tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt och vi kallar till intervju löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Tjänsten är placerad på Nyköpings sjukhus. Våra arbetstider är vardagar 7.00-16.00.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
