Undersköterska kirurgi/urologi
2026-02-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kirurgi och urologi, slutenvård
Välkommen till kirurg- och urologavdelning A4.
Vårt uppdrag är att ge Gotlands befolkning och besökare en god och säker kirurgisk och urologisk slutenvård. Till oss kommer också patienter med behov av slutenvård för öron/näsa/hals-sjukdomar, efter trauma och vid behov av ögonsjukvård.
Avdelningen har 18 vårdplatser för patienter som söker vård akut och även vårdplatser för planerade undersökningar och operationer.
Är du undersköterska och vill bli riktigt allmänbildad inom akutvård och kirurgi? Vill du arbeta i team med varierade arbetsuppgifter och med varierande arbetstempo?
Omvårdnadsledare/kirurgisjuksköterska finns på plats på avdelningen dagtid under vardagar för att leda och stötta upp under dagen.
Du arbetar tillsammans med sjuksköterska nära patienterna, ansvarsfullt och evidensbaserat med följsamhet till våra rutiner. Tillsammans identifierar ni risker, bedömer, åtgärdar och utvärderar patientens olika omvårdnadsbehov.
Vanliga arbetsuppgifter hos oss är pre- och postoperativ omvårdnad och innefattar bland annat kontroll av vitalparametrar (NEWS), blodsockerkontroller, kontroll och uppföljning av vätske- och nutritionsregistrering, provtagning, sår- och stomiomläggning, handhavande av dränage, katetersättning med mera.
Du stöttar patienterna i deras dagliga omvårdnad, såsom personlig hygien, av- och påklädning, samt ser till att de är trygga och väl förberedda inför undersökningar och operationer. Du har en central roll i att skapa en god vårdmiljö. Du dokumenterar ditt arbete i journalsystemet TakeCare. Du bidrar även till att avdelningen fungerar smidigt genom att fylla på förråd, bädda sängar och servera måltider.
Vem är du?
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård eller kirurgisk sjukvård.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, är viktigt i dina patientmöten och för samarbetet på avdelningen.
Då teamarbete är en viktig del i ditt arbete har du en god förmåga att samarbeta med andra genom att vara lyhörd och anpassa dig till det situationen kräver. Du är en engagerad och flexibel person som tillsammans med dina kollegor bidrar till verksamhetens utveckling och skapar en trivsam arbetsmiljö.
Arbetet passar både dig som är nyutbildad undersköterska och dig som har tidigare erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad inskolning.
Vid anställning läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
