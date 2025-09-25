Undersköterska kirurgavdelning 65 KIR/ÖNH
2025-09-25
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill just du vara med oss och bidra till en god och säker vård?
Det viktigaste för oss? Att du brinner för det goda patientmötet, där patienten görs delaktig i sin vård.
Avdelning 65 har 18 vårdplatser där vi vårdar och behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i kärlen, övre delen av buken, käken samt öron-näsa och hals.
Hos oss arbetar du med de olika specialiteterna i team med läkare och sjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och sjukhustandvården med flera. Vi har även ett nära samarbete med öron- näsa och halsmottagningen samt kärlmottagningen.
Arbetar du hos oss lär du dig mycket om de olika specialiteérna. Vi vårdar bland annat patienter som genomgår Trombolysbehandling på grund av ocklusioner i extremiteternas blodkärl, patienter som är trakeostomerade samt patienter med besvär från övre mag-tarmkanalen. Många av våra patienter kommer till avdelningen för både akut och planerad pre- och postoperativ vård. Vi utreder och vårdar patienter med malignitet och vi eftervårdar patienter som varit på Sahlgrenska för operation eller strålbehandling. Arbetar du hos oss utvecklar och fördjupar du din kunskap och kompetens!Kvalifikationer
Utbildad undersköterska. Det är viktigt att du har förmåga att växla tempo och omprioritera. Du har även en god samarbetsförmåga, tycker om utveckling och är trygg med att arbeta självständigt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
NU-sjukvården, Område II, Kirurgklinik, Avdelning 65 Kontakt
Ida Niklasson Laurell , Vårdenhetschef ida.niklasson@vgregion.se Jobbnummer
