Undersköterska, Intensivvårdsavdelning Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Mora Visa alla undersköterskejobb i Mora
2026-07-03
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Mora lasarett är ett av Region Dalarnas två akutsjukhus och erbjuder det mindre sjukhusets närhet och gemenskap i kombination med ett brett akutuppdrag. Sjukhuset ansvarar för specialist- och akutsjukvård för cirka 80 000 invånare och tar dessutom emot många patienter under årets turist- och evenemangssäsonger. Operation Anestesi IVA-kliniken består av intensivvårdsavdelning (IVA), centraloperation, dagkirurgi och sterilteknik. Här bedrivs avancerad vård dygnet runt med cirka 1 500 intensivvårdspatienter och 4 500-5 000 operationer varje år, främst inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. Kliniken ansvarar även för sterilteknisk service till sjukhuset och vårdcentraler i Region Dalarna samt medverkar i bland annat larmteam, sederingar och patienttransporter.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet står i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett nära samarbete mellan olika professioner. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en högkvalitativ vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen (IVA) arbetar du i en högspecialiserad och tekniskt avancerad vårdmiljö där patientens behov alltid står i centrum. Du arbetar i nära partnerskap med en sjuksköterska och tillsammans ansvarar ni för omvårdnad, övervakning och behandling av svårt sjuka patienter. Arbetet är varierande och ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande och ett professionellt bemötande. Du blir en viktig del av ett multiprofessionellt team där samarbete och kommunikation är avgörande för att kunna ge en trygg, säker och personcentrerad vård. För att trivas hos oss ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade situationer. Vi värdesätter ett positivt förhållningssätt och söker dig som vill bidra till ett gott arbetsklimat där vi stöttar och utvecklar varandra. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska och har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg inom vuxenutbildningen
har några års erfarenhet av arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvård eller slutenvård
Det är meriterande om du:
har program fördjupning i Akutsjukvård och Medicin 2
har erfarenhet av intensivvård
är specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och referenser. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt, då arbetsbelastningen kan variera under arbetspassen.
Vi erbjuder:
Individuell schemaplanering som ger dig möjlighet att påverka din arbetstid
Helgarbete två av fem helger
En individanpassad och grundlig introduktion så att du känner dig trygg i din roll
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Kajsa Landin Kajsa.Landin@regiondalarna.se 0250-493399 Jobbnummer
9990751