Undersköterska inriktning fysioterapi - Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser funktionsneds - Undersköterskejobb i Kalmar

Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser funktionsneds / Undersköterskejobb / Kalmar2019-12-21Kalmar växer och vi är snart 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!2019-12-21Socialförvaltningens Hälso- och sjukvårdsteam söker fysioterapeutbiträde/undersköterska.Teamet arbetar över hela Kalmar kommun och består av legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt fysioterapeutbiträde. Våra patienter har en intellektuell funktionsnedsättning eller autismdiagnos alternativt får stöd från kommunens socialpsykiatri. Många har även en fysisk funktionsnedsättning.Hälso-och sjukvårdsteamet har direktkontakt med sina patienter men har också ett mycket nära samarbete med de medarbetare som stöttar patienterna i deras vardag. Dagarna är omväxlande och du arbetar på uppdrag av de legitimerade medarbetarna i teamet. Du kommer att utföra delegerade arbetsuppgifter t ex individuell behandling i bassäng och gymnastiksal, leda gruppträning, utföra sårvård, provtagning och benlindning.I ditt arbete motiverar och inspirerar du människor och möter dem utifrån deras förutsättningar. Tjänsten kan också innehålla administrativa uppgifter och transporter allt utifrån verksamhetens behov.Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har erfarenhet av våra målgrupper och stort intresse av träning, hälsa och omvårdnad. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fysioterapiområdet eller erfarenhet som ledare i föreningsverksamhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet inom omvårdnad och kompetens inom förflyttningskunskap.Du som söker är ansvarfull och kan arbeta både självständigt och i grupp. Tydlig kommunikation och gott bemötande är en självklart i vår verksamhet. Körkort är ett krav.ÖVRIGTFör att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-01-31Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser funktionsneds5017065