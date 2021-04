Undersköterska inom Obstetrik Förlossning/ Igångsättningsavd/ BB - Västra Götalandsregionen - Undersköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg2021-04-09Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vill du arbeta på en av våra avdelningar med högt tempo och kunna stötta under den speciella tid som det innebär att bli förälder? Är du trygg med att det kan svänga snabbt? Då kan Obstetrik Östra bli din nya arbetsplats!All förlossningsvård och eftervård på Sahlgrenska universitetssjukhuset är samlad på Östra sjukhuset.Vi är Sveriges största förlossningsklinik, hos oss föds det cirka 10 500 barn per år. Obstetrikenheten erbjuder vård under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter förlossningen. Vi bedriver flera öppenvårdsmottagningar som bland annat innefattar en av Nordens största ultraljudsmottagningar. Vi har tre förlossningsavdelningar, två BB-avdelningar , en kombinerad BB avdelning med förlösta samt inneliggande under graviditet, samt en nyöppnad igångsättningsavdelning.Vad ingår i jobbet?Du kommer att arbeta som undersköterska på någon av våra avdelningar och vi tror att du i framtiden även kan vara öppen för att kombinera mer än en avdelning. Du arbetar i team med barnmorskor, undersköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare och sektionsledare. Att vara undersköterska inom obstetriken innebär ett varierande arbete beroende på vilken avdelning du är på. Att stötta i en förlossningsprocess, vara med vid igångsättning, eller att coacha i föräldraskap under BB-tiden är några exempel.Är du den vi söker till vårt team på BB?Du som börjar hos oss har undersköterskeutbildning och det är meriterande om du har inriktning barnsjukvård på din utbildning. Erfarenhet från vårdavdelning och gärna från akutsjukvård är också meriterande.Vi tror att du trivs med att ta hand om hela familjen, både omvårdnadsbiten och det emotionella. Vi tror att du är stabil och trygg i dig själv och trivs med ett stundtals högt tempo. Du har inga problem med att själv planera eller prioritera och kan vara flexibel när det behövs i ditt arbete. Du är bra på att se helheten och förblir lugn och fokuserad när mycket händer samtidigt. Du har lätt för att samarbeta med andra och tycker att ett välfungerande samarbete i teamet är viktigt. Du är lugn, lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande mot både kollegor och patienter.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi kommer att intervjua löpande, så sök redan idag! Är det något du undrar är det bara och höra av sig!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.2021-04-09Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-23VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5683174