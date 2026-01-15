Undersköterska inom kognitivt stöd och omsorg
Stift Bräcke Diakoni / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-01-15
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Alingsås
, Göteborg
, Mölndal
, Uddevalla
, Falköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med att sätta en guldkant på varje dag? Då kommer du att trivas på Ginstgården där vi skapar livskvalitet för våra äldre genom ett tryggt boende och en vardag fylld med meningsfulla aktiviteter.
Ginstgården drivs av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som arbetar för ett medmänskligare samhälle. Hos oss innebär det en omsorg där vi arbetar långsiktigt, med omtanke och ansvar för varje person vi möter.
Nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vårt team.
Din roll
Som undersköterska är du en viktig trygghetsperson för de boende på Ginstgården, med kognitiv sjukdom. Du ger stöd så att de kan använda sina förmågor och få vardagen att fungera på bästa sätt. I ditt arbete är du en aktiv bärare av vår vision: att varje möte ska präglas av lyhördhet, jämlikhet och samskapande.
I rollen ingår även att:
- stödja de boende i rutiner och vardag,
- uppmuntra till och delta i meningsfulla aktiviteter,
- medverka i arbetet med BPSD och Senior Alert,
- ansvara för delegerade uppgifter i samråd med sjuksköterska,
- bidra till en arbetsmiljö med stöd, reflektion och lärande.
Vem vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som möter människor med värme och respekt. Som en del av vårt team är det viktigt att du delar synen på varje individ som likvärdig oavsett bakgrund, ålder eller sjukdom. Du är initiativtagande och har ett intresse för att bidra till meningsfulla aktiviteter som skapar gemenskap och välbefinnande för de boende.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
- Utbildning som undersköterska, med skyddad yrkestitel.
- Erfarenhet av nära omsorgsarbete
- Erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv sjukdom (demens).
- Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, både i dokumentation och i det nära mötet med de boende och deras närstående.
Bräcke vård- och omsorgsboende Ginstgården
På Ginstgården tar vi emot äldre med kognitiv sjukdom och arbetar rehabiliterande och hälsofrämjande dygnet runt. Vi utgår alltid från det friska och vill ge våra boende ett gott åldrande, där varje möte visar på den omtanke och värdegrund som kännetecknar oss. Därför fokuserar vi på att erbjuda vällagad mat, använda oss av musik och delta i aktiviteter som ger mening i vardagen för både boende och personal.
Här kan du läsa mer om verksamheten och hur vi jobbar: https://brackediakoni.se/bracke-aldreboende-ginstgarden/
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
- en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
- ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
- trygga villkor genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke äldreboende Ginstgården Kontakt
Ann-Louise Rickardsson, verksamhetschef 0322-280190 Jobbnummer
9686838