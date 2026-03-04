Undersköterska inom hemtjänst - tillsvidare
Mitt i hjärtat av Alingsås hittar du Bräcke hemtjänst - en arbetsplats där trygghet, omtanke och kvalitet står i fokus.
Som en del av Bräcke diakoni, en idéburen organisation utan vinstsyfte, går varje överskott tillbaka till att utveckla omsorgen. Allt vi gör genomsyras av medmänsklighet och engagemang och nu söker vi sig som är undersköterska och som vill bli en del av oss.
Din roll
Som undersköterska hos Bräcke hemtjänst Alingsås får du arbeta nära människor och göra verklig skillnad i deras vardag. Ditt arbete innebär att du:
- Ger individuellt anpassad omsorg i hemmet - från personlig hygien och medicinhantering till städ, tvätt och inköp.
- Skapar trygghet och tillit genom kontinuitet och ett varmt bemötande.
- Följer med kunder på promenader och olika ärenden.
- Finns snabbt på plats när trygghetslarmet går.
- Blir en del av ett större vårdnätverk med vårdcentral, rehab och aktiviteter för äldre.
Din arbetsplats
Vi ar ett gemensamt mål - att fler Alingsåsbor ska kunna bo kvar hemma längre, även vid ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Samtidigt är vi måna om att skapa arbetsglädje i vardagen. Vi startar varje arbetspass med en positiv stämning, hjälps åt med planering och utrustning, och bygger tillsammans en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.
Vill du veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar? Läs mer här: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-alingsas/
Vem vi söker
För oss är det allra viktigaste att kunderna får ett stöd som verkligen möter deras behov, mående och intressen. Därför söker vi dig som är lyhörd och lösningsfokuserad - som vill skapa trygghet och livskvalitet genom delaktigheten från kunder och kollegor. Du har förmåga att ta ansvar och planera ditt arbete, samtidigt som du bidrar med engagemang och stöd i arbetsgruppen.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
Tidigare erfarenhet av arbete/praktik inom vård och omsorg
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att hantera datorer och digitala system, för mejl och dokumentation.
Du kan cykla.
Meriterande
B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen. Hos oss får du:
arbeta i en organisation med tydlig värdegrund och helhetssyn på människan,
ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att påverka genom korta beslutsvägar,
trygghet genom kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar, extra semesterdagar med ålder, föräldralön och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
