Undersköterska i Södertälje
Eveo AB / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-07-22
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Vilka är vi?
Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra äldre. Vi är en del av Carico och leds av orden ansvar, bemötande och kvalitet som vi applicerar i alla våra delar av verksamheten. Vi söker nu sommarvikarier till vårat fantastiska gäng i Södertälje.
Som servicepersonal hos Eveo blir du en viktig del i ett engagerat team där kundens trygghet och välbefinnande står i centrum. Du arbetar nära både kunder och kollegor för att skapa en vardag fylld av omtanke och respekt.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som undersköterska hos oss är till stor del sedvanliga uppgifter inom hemtjänsten. Du kommer att leverera en hög kvalitet av service till våra kunder i deras egna hem inom oråden den själv inte längre bemästrar på samma sätt som innan. Detta sträcker sig allt från medicindelegering till att laga mat, byta om och vara behjälplig med den personliga hygienen såsom dusch. Andra relevanta arbetsuppgifter kan också förekomma.
Omfattning och arbetstid
Vikariat
Arbetstider under dag, kväll samt helg
Tillträdes datum enligt överenskommelse
Vem är du?
Vi ser att du är en person med:
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
Hög flexibilitet.
En hög känsla för service samt en stark social kompetens. Du tycker att kvalitet och gott bemötande är en självklarhet.
Datorkunskap/datorvana för dokumentation.
Ett lösningsorienterat arbetssätt med struktur, ansvarstagande och förmåga att prioritera i en varierande arbetsdag.
Du ser och värdesätter människors olikheter och bidrar aktivt till mångfald och inkludering.
Körkort B
Cykelvana
Meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen
Vi värderar våra anställdas hälsa och välmående högt och erbjuder därmed
En varm och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor.
Introduktion och stöd i arbetet samt möjlighet till kompetensutveckling.
En chans att göra skillnad varje dag i människors liv.
Kontinuerlig handledning och tydlig ledning lokalt.
Är detta något för dig?
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig - Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö.
Eftersom att vi att vi arbetar med hemtjänst är trygghet och säkerhet mycket viktigt för oss. För att vara aktuell för anställning behöver du därför kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister som en del av rekryteringsprocessen. Du behöver även uppvisa pass eller tillstånd att arbeta i Sverige innan eventuell anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879526-2110939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Björklundsgatan 4 (visa karta
)
152 41 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
10008874