Undersköterska i larmgruppen
Höörs kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Höör Visa alla undersköterskejobb i Höör
2026-06-25
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vill du ha ett varierande arbete där du gör skillnad varje dag? Är du trygg, ansvarstagande och trivs med att möta människor i olika situationer? Då kan du vara den vi söker till vår Larmgrupp.
Larmgruppen ingår i organisation ordinärt boende hemtjänst och är den delen i organisationen som svarar på larm från kommunens medborgare med beviljat larm i någon form. Vår verksamhet pågår dygnet runt och har en avgörande roll för att skapa trygghet, säkerhet och självständighet för människor i deras eget hem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Larmgruppen arbetar från 07:00-21:00 måndag-fredag och 06:45-21:00 helger. Vi utgår från Kommunhuset och är samlokaliserade med nattpatrullen. Larmgruppen arbetar främst med trygghetslarm men hanterar även larm från våra läkemedels automater Evondos, GPS larm samt kameratillsyn. Larmgruppen aktiverar och installerar både ordinära trygghetslarm, GPS larm, phonirolås och kameror.
I abetet förekommer det personlig omvårdnad, vissa serviceinsatser men framför allt är det ett mycket skiftande arbete som kräver ansvar och flexibiltet. Larmgruppen arbetar i hela Höörs kommun och kör över ett stort geografiskt område. Samarbete och goda relationer med kollegor och andra professioner är avgörande för att lyckas i uppdraget.
Här arbetar vi funktionsstödjande och med ett salutogent förhållningssätt. Vårt mål är att alla som vi ger insatser till ska få bra dagar och vår värdegrund baseras på ansvar, respekt, tillit och bemötande. Du har en god empatisk förmåga med medborgarna i centrum. En viktig del i ditt arbete är skapa goda relationer. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift och att du har god datorkunskap. Som person är du är positivt inställd till nya utmaningar, har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete, har du nyfikenheten, vilja och drivet att vara en del i ett team med ständig utveckling är du välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• B-körkort
Meriterade
• Erfarenhet av och ett intresse i hantering av välfärdsteknik inom vård och omsorg
• Erfarenhet av montering
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
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243 21 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef (område Norr och Söder)
Anna-Karin Ågren annakarin.agren@hoor.se 0413-28446 Jobbnummer
9978044