Undersköterska i Hemtjänst
Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-03-08
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB i Alingsås
, Borås
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vi söker en kompetent undersköterska för vikariat under ordinarie personals ledighet, med tillträde 260518.
Välkommen till oss om du vill sprida värme och vänlighet varje dag i ditt arbete.
Om HemTrevnad:
HemTrevnad startades 2006 i Alingsås Kommun, ett par år innan lagen om valfrihet infördes 2009. De personer som har beviljats hemtjänst och trygghetslarm i Alingsås har möjlighet att välja HemTrevnad som utförare. Vi finns i nästan hela Alingsås Kommun!
HemTrevnad utför även insatser som omfattas av RUT-avdrag.
Målet är att HemTrevnads brukare skall få leva ett gott liv och ha en meningsfull och trygg vardag med stöttning av HemTrevnads kompetenta personal. På HemTrevnad arbetar vi personcentrerat med ett flexibelt och situationsanpassat förhållningssätt.
Vi erbjuder:
HemTrevnads medarbetare har inflytande över planeringen för dagen då Hemtrevnad inte arbetar med minutstyrda scheman. Du har möjlighet att till stor del påverka arbetstidens förläggning. På HemTrevnad erbjuds friskvårdsbidrag. Hemtrevnad har Kollektivavtal. I ditt arbete har du stöd av chef och samordnare på plats.Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag planeras utifrån beviljade insatser och den enskildes genomförandeplan. Beviljade insatser kan vara allt från lättare aktivering som t.ex. promenad till att ta hand om personer med stort omvårdnadsbehov och avancerade hälso-och sjukvårdsinsatser på delegering ifrån sjuksköterska, samt att ta emot larm dag och kvällstid. Hälso-och sjukvårdsinsatser signeras digitalt i mobilen och du dokumenterar i Combine. Digitala lås införs i Alingsås Kommun under våren.
Viktigast av allt är att den enskilde känner förtroende för dig och får den hjälp och det stöd som hen är i behov av och utfört med hög kvalitet. I arbetet ingår teamsamverkan med andra yrkeskategorier och du behöver ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna hantera de frågor som uppstår i vardagen med taktfullhet, känsla och gott omdöme.
I ditt arbete ingår att vara fast omsorgskontakt.Kvalifikationer
Du har en godkänd undersköterskeutbildning och du kan uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen. Du har B-körkort. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Du är som person trygg i dig själv och har förmåga att utföra ditt arbete med noggrannhet, lyhördhet och hjälpsamhet. Du är en viktig pusselbit i vår verksamhet och du delar våra humanistiska värderingar och har en god kommunikativ förmåga. Du har en god förmåga till att agera för att brukarna skall få bästa tänkbara omvårdnad och ser helheten kring brukaren. Du utför ditt arbete på ett förtroendeskapande sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att arbeta som undersköterska krävs 1500 gymnasiepoäng och yrkesbevis från socialstyrelsen.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för att vara aktuell för en tjänst på HemTrevnad.
Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan via e-post godkänner du att Hemtrevnad behandlar dina personuppgifter och sparar dessa under ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Ansökan skickas via e-post.
E-post: elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Vikariat 2026"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB
(org.nr 556707-9016)
441 32 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Augustsson elisabeth.augustsson@hemtrevnadab.se 0722 - 522 952 Jobbnummer
9783476