Undersköterska huvudansvarig för dagverksamheten på vårdboende
2025-12-20
Publiceringsdatum2025-12-20Beskrivning
Vår förebyggande dagverksamhet finns nu på 5 av våra boenden och vänder sig till personer med demenssjukdom.
Vi söker nu en medarbetare som är huvudansvarig för dagverksamheten på Oskarslunds vårdboende, som vi kallar ankare, då nuvarande medarbetare byter tjänst inom förvaltningen. Vi söker även en till undersköterska som stöttar och är delaktig i dagverksamheten på del av sin tjänst.
Arbetssätten inom dagverksamheten har jobbats fram tillsammans med övriga medarbetare, chefen för dagverksamheterna och enhetscheferna på vårdboendena/trygghetsboendena. I den här tjänsten har du möjlighet att vara med och påverka för att bibehålla en trygg och trivsam dagverksamhet för våra gäster!
Arbetsplatsen: Bergholmen och Sandskär är två av sex avdelningar på Oskarslunds vårdboende beläget i Karlstad. Boendet riktar sig till individer med beslut enligt Socialtjänstlagen SoL, och vi arbetar aktivt för att skapa en miljö som främjar både trygghet och god omvårdnad. På boendet bor främst äldre personer med demenssjukdomar men det finns även en blandning av olika diagnoser och behov, tex psykos, schizofreni och neuropsykiatriska diagnoser. Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på en dagverksamhet för personer med demenssjukdom är ditt uppdrag att skapa meningsfulla dagar för de gäster som besöker dagverksamheten. Som ankare planerar du dagarnas innehåll tillsammans med dina kollegor på boendet och våra gäster. Gästernas behov och önskemål är i fokus. Planering och administration, beställning av färdtjänst och mat, kommunikation med anhöriga och hemtjänst och kollegor på vårdboendet ingår också i tjänsten. Rutinerna jobbar vi kontinuerligt med. Du har också samarbete med biståndsbedömare, kognitiva specialisterna, anhörigkonsulenter och hemtjänsten.
Dagverksamheten är öppen måndag till torsdag. Som huvudansvarig kommer du att jobba på dagverksamheten 3-4 tillfällen per vecka. Du som stöttar upp kommer att vara ca 2 tillfällen per vecka i dagverksamheten. Kvälls- och helgtjänstgöring varannan helg påverkar schemaförläggningen. Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att ha arbetat med äldre och med personer med kognitiv sjukdom. Du bör vara särskilt intresserad av att arbeta personcentrerat där varje gästs erfarenheter, resurser, behov och mål är i fokus. Driv, idérikedom och kreativitet är egenskaper som kommer väl till pass i uppdraget för att skapa trivsamma och pedagogiska aktiviteter med gästerna. Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift samt ha datorvana.
Vår gemensamma värdegrund ställer krav på ett professionellt och medmänskligt bemötande i kontakten med våra gäster, omsorgstagare och anhöriga. Utvecklad samarbetsförmåga samt ett självständigt och flexibelt arbetssätt är viktiga egenskaper för att klara arbetet. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
kan du se mer om hur det är att jobba hos oss i koncernen Karlstads kommun och om våra förmåner. Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda om du är på väg att flytta hit. Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vårdboende, Oskarslund 1 Kontakt
V1: Ansvarig chef Linda Tolliner 054-5406534,linda.tolliner@karlstad.se Jobbnummer
9658112