Undersköterska, HMC Hjärup
Hälsomedicinskt center i Sverige AB / Undersköterskejobb / Staffanstorp Visa alla undersköterskejobb i Staffanstorp
2026-06-29
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsomedicinskt center i Sverige AB i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av vårt team i Hjärup?
Hälsomedicinskt center i Hjärup är en del av HMC-koncernen som driver vårdcentraler, BVC, mödrahälsovård och företagshälsovård på flera orter i Skåne. Vi startade i Hjärup 2009 och har nu ca 9000 listade.
Hjärup är ett samhälle med ca 4500 invånare mellan Lund och Åkarp. Det finns Pågatåg, goda bussförbindelser och gratis parkering vid HMC.
Vår arbetsmodell kallar vi HMC-modellen – några av våra hörnstenar är att vi jobbar nära varandra i realtid, att vi arbetar med ett värderingsfritt förhållningssätt till våra patienter och kollegor, att vi är följsamma till aktuell evidens/rekommendationer och att vi arbetar aktivt med beteendeförändring för hållbara levnadsvanor.
Vi värdesätter ett gott bemötande och har alltid patientens bästa i fokus. Hos oss blir du en del av ett härligt och starkt team som trivs tillsammans och arbetar lösningsfokuserat. Vi söker nu förstärkning till teamet på lab då en av våra kollegor ska studera.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Att vara undersköterska hos oss innebär ett varierande arbete med patienten i fokus. Du arbetar på lab med provtagning, provsvarshantering och EKG. Du kan även assistera vid undersökningar och specifika ansvarsuppdrag kan tillkomma om intresse och kompetens finns.
Vi arbetar för att ge våra patienter kontinuitet, god tillgänglighet och trygghet. Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt.
Om dig
Du är utbildad undersköterska
Du är serviceinriktad och tycker om att arbeta både självständigt och i team
Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat
God vana av journalföring i journalsystemet PMO är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: 75%
Anställningsform: Vikariat minst 1 år med goda möjligheter till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om våra mottagningar och vad vi står för.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987465-2076197". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hälsomedicinskt center i Sverige AB
(org.nr 556769-0382), https://halsomedicinsktcenter.teamtailor.com
Fredriks väg 1 (visa karta
)
245 62 HJÄRUP Arbetsplats
Hälsomedicinskt Center Jobbnummer
9984004