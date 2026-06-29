Undersköterska, HMC Hjärup

Hälsomedicinskt center i Sverige AB / Undersköterskejobb / Staffanstorp
2026-06-29


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Vill du bli en del av vårt team i Hjärup?

Hälsomedicinskt center i Hjärup är en del av HMC-koncernen som driver vårdcentraler, BVC, mödrahälsovård och företagshälsovård på flera orter i Skåne. Vi startade i Hjärup 2009 och har nu ca 9000 listade.
Hjärup är ett samhälle med ca 4500 invånare mellan Lund och Åkarp. Det finns Pågatåg, goda bussförbindelser och gratis parkering vid HMC.
Vår arbetsmodell kallar vi HMC-modellen – några av våra hörnstenar är att vi jobbar nära varandra i realtid, att vi arbetar med ett värderingsfritt förhållningssätt till våra patienter och kollegor, att vi är följsamma till aktuell evidens/rekommendationer och att vi arbetar aktivt med beteendeförändring för hållbara levnadsvanor.
Vi värdesätter ett gott bemötande och har alltid patientens bästa i fokus. Hos oss blir du en del av ett härligt och starkt team som trivs tillsammans och arbetar lösningsfokuserat. Vi söker nu förstärkning till teamet på lab då en av våra kollegor ska studera.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Dina arbetsuppgifter
Att vara undersköterska hos oss innebär ett varierande arbete med patienten i fokus. Du arbetar på lab med provtagning, provsvarshantering och EKG. Du kan även assistera vid undersökningar och specifika ansvarsuppdrag kan tillkomma om intresse och kompetens finns.
Vi arbetar för att ge våra patienter kontinuitet, god tillgänglighet och trygghet. Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt.

Om dig

Du är utbildad undersköterska

Du är serviceinriktad och tycker om att arbeta både självständigt och i team

Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat

God vana av journalföring i journalsystemet PMO är meriterande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.

Omfattning: 75%
Anställningsform: Vikariat minst 1 år med goda möjligheter till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag

Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om våra mottagningar och vad vi står för.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987465-2076197".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hälsomedicinskt center i Sverige AB (org.nr 556769-0382), https://halsomedicinsktcenter.teamtailor.com
Fredriks väg 1 (visa karta)
245 62  HJÄRUP

Arbetsplats
Hälsomedicinskt Center

Jobbnummer
9984004

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