Undersköterska hemvård Gullspång
Gullspångs kommun Vård- och omsorg / Undersköterskejobb / Gullspång Visa alla undersköterskejobb i Gullspång
2026-07-27
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Gullspångs kommun är en naturskön och sjörik kommun med cirka 5000 invånare. Här når du snabbt naturen i form av skog, sjö och landsbygd samtidigt som kommunens samhällen erbjuder handel, utbildning, vård och omsorg. Här finns ett aktivt näringsliv och ett rikt föreningsliv som erbjuder något för alla. Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
I organisationen Gullspångs kommun är vi cirka 400 medarbetare som tillsammans förvaltar och utvecklar några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Kommunen präglas av en välbemannad och välmående vård som är i ständig utveckling. Det innebär bland annat att vi arbetar för att erbjuda kortare köer och en mer personlig hjälp vid behov till äldreomsorgen, LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och sjukvården.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som Undersköterska inom hemvård Gullspång.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete där du får möjlighet att möta andra människor och deras behov. Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbete där du är delaktig i att skapa en god vardag för den enskilde genom vård, omsorg och service. Som undersköterska genomför du ditt arbete utifrån vårdtagarens behov av hjälp och stöd och egna önskemål t.ex. personlig omvårdnad eller annan hjälp och stöd i hemmet. I din roll samarbetar du med andra yrkesgrupper med vårdtagaren i focus. Du kommer att ha meningsfulla arbetsuppgifter där din insats ger människor högre livskvalité.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har ett omvårdnads- och serviceperspektiv och kan anpassa ditt arbete efter olika omsorgstagares behov och situation. För att trivas hos oss behöver du ha en god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Dag/kväll/ helg
För att säkerställa en trygg och säker verksamhet kommer den kandidat som erbjuds tjänsten att behöva uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Du beställer själv utdraget från polismyndigheten och visar upp det i samband med anställningsprocessen.
Gullspångs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt för att erbjuda friskvård och olika förmåner. Ett medarbetarskap hos oss ger möjlighet tillfriskvårdsavtal, flextidsavtal, semesterväxling och möjlighet till förmånscykel.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund de tre G:na: Gemenskap, Glädje och Garantier.
Att bo i Gullspångs kommun
Vi är drygt 5000 människor som lever vår vardag här i Gullspångs kommun och vi kan tänka oss att bli fler! Ett boende i Gullspångs kommun ger ett lättsamt och lantligt boende med närhet till större städer. Här finns flera bostadsmöjligheter inne i samhällena, lantliga gårdar och nyproducerade tomter vid vattnet.
Kommunen präglas av ett aktivt föreningsliv där det finns något som passar alla! Här finns bland annat padelhallar, föreningar inom fotboll, innebandy, skytte, ridning, trädgård och konst och kultur.
Vill du veta mer? Ta del av mer information och invånarnas berättelser på www.gullspangnasta.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gullspångs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBSERVERA!
Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Gullspångs kommun och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336974". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs Kommun
(org.nr 212000-1637)
Box 100 (visa karta
)
548 32 GULLSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gullspångs kommun Vård- och omsorg Kontakt
Kommunal
Gunilla Gustavsson gullspang.vanervast@kommunal.se +4655136000 Jobbnummer
10012200