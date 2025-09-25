Undersköterska Hemtjänsten Gr 2
2025-09-25
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Vi på Arvidsjaurs hemtjänst söker nu fler stjärnor till vårt fantastiska team. Vill du vara en ljuspunkt i någons vardag och göra en verklig skillnad i människors liv? Vi söker passionerade och engagerade omsorgshjältar. Här får du chansen att bidra till att våra brukare kan leva ett tryggt och självständigt liv i sina egna hem.
Arbetsuppgifter:- Du stöttar brukare i deras vardag, allt enligt biståndshandläggarens beslut.- Ge stöd och sällskap, och bidra till att skapa en meningsfull vardag.- Använda vårt digitala planeringssystem för att planera brukarnas insatser.- Dokumentera i verksamhetssystemet och följa individuella genomförandeplaner.- Genom vårt kontaktpersonsystem får du ett särskilt ansvar för några brukare, där du hjälper till att skapa och följa upp genomförandeplaner samt hanterar informationsöverföring.- Samarbete är nyckeln! Du arbetar tätt tillsammans med andra hemtjänstgrupper och HSL-personal för att säkerställa att alla brukare får den bästa möjliga omsorgen.
Varför du kommer älska att arbeta hos oss:
Meningsfullt arbeteVarje dag gör du en konkret skillnad i någon annans liv.
Kvalifikationer:Vi söker dig som har utbildning inom vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ samt har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Vi lägger också stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga. Körkort B är meriterande.
Villkor:Aktuell anställning innefattar dag-, kvälls- samt helgtjänstgöring.
Tillträde 251201 eller enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning. För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem (oöppnat kuvert). Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2025/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten
Hemtjänstchef
Britta Lundqvist britta.lundqvist@arvidsjaur.se 0960-15713
9526818