Undersköterska hemtjänst, Stolplyckan - tillsvidare
2026-01-21
På Bräcke hemtjänst Stolpyckan i Linköping arbetar vi med omtanke, ansvar och medmänsklighet - i människors hem.
Vi är en del av idéburna Bräcke diakoni och vårt helhetsuppdrag i Linköping City Syd. Nu söker vi en undersköterska till en tillsvidareanställning, där du får en trygg start och en vardag med många personliga möten.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du på trygghetsboendena Stolplyckan och Översten, samt hemma hos kunder i närområdet. Du hjälper till med personlig omvårdnad, vardagliga sysslor och dokumentation - alltid med fokus på trygghet och ett gott bemötande. I jobbet ingår också att bidra till en aktiv och trivsam vardag, till exempel genom sittgympa, bingo, spel eller musikstunder. Du utför delegerade insatser med stöd av sjuksköterska och planerar arbetet tillsammans med dina kollegor.
Vem vi söker
Du är trygg i att arbeta självständigt, men tycker också om att vara en del av en arbetsgrupp där man hjälper varandra. I mötet med kunden är du lyhörd, ser behov tidigt och tar gärna initiativ till lösningar och aktiviteter som gör vardagen bättre.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
- Du är utbildad undersköterska med skyddad titel
- Du har fyllt 18 år
- Du kan cykla
- Du har godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, gymnasienivå. Att kunna behärska svenska språket i tal, skrift och läsförståelse är ett krav.
- Erfarenhet inom vård och omsorg, från jobb eller praktik, är meriterande. Särskilt inom hemtjänst.
Din arbetsplats
På hemtjänsten Stolplyckan jobbar vi tillsammans i en sammansvetsad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och skapar en bra stämning i vardagen. Arbetet utgår från trygghetsboendena Stolplyckan och Översten, med goda bussförbindelser och nära till flera stadsdelar.
Vi är en del av Bräcke diakoni som har helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd. Det innebär att vi arbetar nära varandra och möter människas behov på ett sammanhållet sätt - för en tryggare vardag i hemmet. Här kan du läsa mer om oss: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-linkoping/om-bracke-hemtjanst/
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Stolplyckan Kontakt
Pernilla Jansson (rekryterare) 031502732 Jobbnummer
9697442