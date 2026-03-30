Undersköterska hemtjänst/särskilt boende, Vissefjärda
2026-03-30
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
Arbetet bygger på ett socialt synsätt och ett salutogent förhållningssätt. Den enskildes behov och livssituation påverkar hur arbetsuppgifterna ser ut och ska utföras.
Arbetet innebär bland annat att
• ge stöd och service utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen.
• utföra delegerade sjukvårdsinsatser
• aktivt delta i samverkansarbetet enligt samverkansavtalet såsom arbetsplatsträffar mm.
• delta i gruppmöten, schemamöten mm.
• samverka med övriga professioner inom och utanför den egna organisationen.
• dokumentera i verksamhetssystemet.
• upprätta och uppdatera genomförandeplaner tillsammans med en enskilde.
• arbeta efter socialtjänstplanen, vilken är grunden för vårt dagliga arbete.
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på ansvarstagande och flexibilitet. Det krävs också att du kan såväl samarbeta som arbeta självständigt.Kvalifikationer
För att trivas och utvecklas hos oss behöver du vara nyfiken och ha ett positivt synsätt. För att tillsammans med gruppen kunna klara den utvecklingsprocess vi har framför oss behöver du ha ett undrande och reflekterande förhållningssätt. Erfarenhet av att jobba med social dokumentation och genomförandeplaner är meriterande. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du ska ha en vilja att vara med och föra utvecklingen i gruppen framåt vad gäller dialog, reflektion och arbetssätt.
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan undersköterskeutbildning och körkort för bil är ett krav då du kommer arbeta både på SÄBO och inom hemtjänst.
Ett vikariat är på 100% t.o.m 270131 med chans till förlängning.
Det andra vikariatet är på 75% t.o.m 270816.
Utdrag från belastningsregistret kan behöva uppvisas innan anställning.
Intervjuer sker löpande
ÖVRIGT
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314992".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0738) Arbetsplats
Emmaboda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås genom Emmaboda kommuns 010-353 10 00 Jobbnummer
