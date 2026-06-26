Undersköterska Hemtjänst Rönnäng
Tjörns kommun, Vård- och omsorgsavdelningen / Undersköterskejobb / Tjörn Visa alla undersköterskejobb i Tjörn
2026-06-26
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du arbeta i en varierande roll där du möter människor i deras vardag?
Hos oss arbetar du nära omsorgstagare och kollegor i en verksamhet där fokus ligger på att skapa en trygg och fungerande vardag utifrån varje individs behov.
Tjänsten är i huvudsak förlagd inom hemtjänst södra, i Rönnäng, där du arbetar självständigt i omsorgstagarnas hem med ett varierande innehåll i arbetsdagen.
Som en del av tjänsten, när behov finns, ingår även samarbete med övriga enheter inom äldreomsorgen på Tjörn
Så arbetar vi:
I Utvecklande Medarbetarskap (UM), vilket innebär att du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till verksamheten genom samarbete, delaktighet och förbättringsarbete. Arbetet bedrivs i team där man stöttar varandra, delar kunskap och samverkar kring uppdraget. Genom tydlig kommunikation och gemensamt ansvar skapas stabila arbetssätt.
Så säger dina eventuella framtida kollegor:
"Vi är ett engagerat team med stark sammanhållning och ett gemensamt mål- att skapa trygghet, värdighet och livskvalitet för våra brukare. Här värdesätts allas kompetens, erfarenheter och idéer. Genom samarbete, delaktighet och omtanke stöttar vi varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. Vi är stolta över det vi gör och hur vi gör det. Vi hjälps åt, bryr oss om varandra och möter varje person med omtanke och respekt. Det är grunden för både vår arbetsglädje och den omsorg vi ger."
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du med att stödja omsorgstagare i deras vardag utifrån individuella behov.
I våra team arbetar vi nära tillsammans och delar ansvar, vilket ger dig möjlighet att bidra, utvecklas och ta dig an interna ansvarsområden utöver din roll som undersköterska.
Vi välkomnar både dig som har lång erfarenhet och dig som är ny i yrket. Hos oss får du introduktion, stöd och goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Att ge omvårdnad och service utifrån genomförandeplan
• Att stötta och aktivera omsorgstagare i vardagen
• Att arbeta med vardagsrehabilitering och personlig omvårdnad
• Social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner
• Samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och chefer
• Arbete både självständigt och i teamKvalifikationer
Krav:
• Har utbildning från vård- / omsorgsprogram eller annan utbildning/ erfarenhet som bedöms likvärdig
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har grundläggande digital kompetens
• Tar ansvar och har förmåga att arbeta självständigt
• Bemöter andra med respekt, värme och lyhördhet
• Har Bank-ID
• Har B körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller hemtjänst, liksom kunskap om IBIC, BPSD eller lågaffektivt bemötande. Det är också en fördel om du har erfarenhet av dokumentation och kvalitetsarbete samt kompetens inom demens eller psykiatri.
Som person är du flexibel och trygg i dig själv, en lagspelare som trivs med att samarbeta, men också kan arbeta självständigt.
Hos oss får du en varierad arbetsvardag med både arbete i hemtjänsten och på boende, vilket ger dig möjlighet att använda olika delar av din kompetens. Verksamheten har tydliga arbetssätt och ett etablerat samarbete mellan flera yrkesgrupper, vilket skapar goda förutsättningar i det dagliga arbetet.
Du som vill göra skillnad och ser värdet i det lilla mötet i vardagen kommer att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team!
Intervjuer sker löpande men två dagar är reserverade för intervju, tisdag 21/7 och onsdag 22/7.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse.
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306), https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
471 41 RÖNNÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörns kommun, Vård- och omsorgsavdelningen Kontakt
Undersköterska
Malin Sandström Gustavsson malin.sandstrom.gustafsson@tjorn.se 0706564772 Jobbnummer
9980320