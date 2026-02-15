Undersköterska, Hemtjänst Nykyrka
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Nykyrka / Undersköterskejobb / Motala Visa alla undersköterskejobb i Motala
2026-02-15
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Hemtjänst Nykyrka i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom hemtjänsten får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver hjälp och stöd i sitt ordinära boende. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Motala kommun arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera brukaren att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egens förmåga. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig hygien, omsorg, städ, tvätt, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, utevistelse samt samverkan med anhöriga. Det ingår att vara kontaktman, planera, genomföra, dokumentera i systemet Viva samt följa upp omsorgsarbetet. Du utför även hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska och rehab-personal. Vi utvecklar tillsammans verksamheten genom våra olika kompetenser och vi vill att du är med och bidrar till ett gott resultat och bästa möjliga vardag för våra brukare.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du har en avslutad examen inom vård och omsorg.
* Du är van att använda datorn som ett stöd i arbetet och anpassar dig lätt till nya digitala verktyg.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då rollen innebär dokumentation.
* Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsrelaterade uppgifter.
* Du behöver ha körkort och kunna cykla för att arbeta hos oss.
Personliga kompetenser:
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
* Hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
* Har lätt för att anpassa , utveckla och lära dig nytt efter förändrad krav, förutsättningar och omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Nykyrka Kontakt
Enhetschef
Anna Thörncrantz 0141-22 34 59 Jobbnummer
9743129