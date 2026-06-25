Undersköterska Hemtjänst Natt
Tranemo Kommun , Omsorgssektion / Undersköterskejobb / Tranemo Visa alla undersköterskejobb i Tranemo
2026-06-25
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Kommun , Omsorgssektion i Tranemo
Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som nattarbetare inom hemtjänsten arbetar du för att skapa trygghet, säkerhet och god omsorg för våra brukare under dygnets lugnare timmar. Du utför planerade insatser och hanterar uppkomna behov med fokus på brukarens självständighet, integritet och välbefinnande.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad såsom hjälp med hygien, toalettbesök, förflyttningar och lägesändringar.
• Tillsynsbesök och trygghetsskapande insatser under natten.
• Stöd vid behov av måltider, dryck eller annan omvårdnad.
• Medicinhantering enligt delegering från legitimerad personal.
• Dokumentation och rapportering av utförda insatser enligt gällande rutiner.
• Hantering av trygghetslarm och akuta situationer som kan uppstå under natten.
• Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper för att säkerställa en god och säker vård och omsorg.
• Bidra till att brukarna får en trygg natt och kan bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet och självständighet.
Arbetet innebär stor självständighet och ställer krav på att du är trygg i din yrkesroll, har god initiativförmåga och kan fatta välgrundade beslut i olika situationer. Vi lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande och förmågan att skapa förtroendefulla relationer med våra brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska och innehar skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
• Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och bidra till deras trygghet och välbefinnande.
• Har god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och fatta beslut i det dagliga arbetet.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet.
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Har erfarenhet av nattarbete inom vård och omsorg
• Har erfarenhet av läkemedelsdelegering och att arbeta enligt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Du är trygg, ansvarstagande, flexibel och har ett professionellt bemötande som präglas av respekt, lyhördhet och omtanke. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 .
Arbetstid: Schema.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Information om lönespann för aktuell tjänst hittar du på Tranemo kommuns hemsida, https://tranemo.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/lonetransparens
Vi som arbetsgivare har enligt lag möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto enligt GDPR och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Kontakt
Enhetschef
Jenny Liljedahl 0325-576376 Jobbnummer
9979064