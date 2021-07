Undersköterska Hemtjänst Natt - västra Göteborg - Göteborgs kommun - Apotekarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Apotekarjobb / Göteborg2021-07-07I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-07-07Vad kan vi göra för Göteborgaren idag?Vill du vara med och göra det möjligt för göteborgarna att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Välkommen!Vi söker nu nya kollegor till Natthemtjänsten område Sydväst 2.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att inom hemtjänsten planera och utföra vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad samt besvara akuta trygghetslarm.Du är undersköterska med erfarenhet av yrket har B- körkort och körvana. Du tycker om att arbeta i grupp. Att arbeta med larm innebär att du inte vet vilka situationer du kan hamna i, detta innebär en viss självkännedom där du kan ta egna beslut utifrån vår värdegrund samt individen behov. Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Som undersköterska i hemtjänst natt arbetar du tillsammans en kollega.Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Din arbetsplats är omsorgstagarens hem vilket innebär att du måste ta hänsyn till varje persons integritet. I omsorgs- och servicearbetet utgår vi från ett salutogent synsätt.Vi arbetar för att ge individuell omsorg till äldre och funktionshindrade för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Vi arbetar på natten där det huvudsakliga arbetet handlar om att skapa trygghet och god omvårdnad utifrån individens behov. Insatserna beviljas utifrån bistånd det kan även förekomma vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter I arbetet efter delegation från sjuksköterska. Dokumentation enligt gällande lagstiftning ingår. All dokumentation sker digitalt. Dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet vilket gör att du behöver behärska svenska väl i tal och skrift. Vi arbetar med det mobila arbetssättet vilket gör att du också behöver ha grundläggande IT-kunskaper.I det här arbetet är det oerhört viktigt att ha ett bra och professionellt bemötande. Du måste tycka om att möta olika människor, ha en positiv människosyn, ha lätt för att samarbeta, vara ansvarstagande och ha en god problemlösningsförmåga.Vi erbjuder dig ett arbete med stort ansvar.Känner du igen dig i beskrivningen ovan, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av yrket. Du har B-körkort med körvana, det behövs för att kunna ta dig till våra omsorgstagare.Dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet vilket gör att du behöver behärska svenska väl i tal och skrift.Du är:AnsvarsfullDu tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.Har ett gott bemötandeDu visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.SamarbetsinriktadDu har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.KommunikativDu har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.Stabil/tryggDu arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.FlexibelDu har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden Varaktighet, arbetstidDeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 Tillträde enligt överenskommelse. Bredvidgång och introduktion tillkommer. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-21