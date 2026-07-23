Undersköterska hemtjänst, kvällstjänst
Ängelholms kommun, Hemtänst Nord / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2026-07-23
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Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra vardagen bättre för andra? Nu söker vi en engagerad och omtänksam undersköterska till vårt hemtjänstteam vid Bo bra hemma Nord. Vi är ett bilburet område så krav på körkort finns.
Som undersköterska inom hemtjänsten har du ett värdefullt uppdrag i att ge våra brukare en trygg omsorg med bra kvalitet. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat social samvaro, personlig omvårdnad, stöd vid läkemedelshantering samt social dokumentation.
Vi har ett arbetssätt med gemensam insatsplanering som utgör grund för våra arbetsdagar. Med insatsplaneringen som grund tar du ett stort eget ansvar för ditt arbete. Samtidigt jobbar du i nära samarbete med, och med stöd av, kollegor, enhetschef, planerare, samordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Du kommer att ha din placering vid Bo bra hemma Nord, med verksamhetslokaler i Vejbystrand. Vi samarbetar med övriga hemtjänstenheter i Ängelholms kommun och vid behov kommer du att ha arbetspass även vid dessa enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som innehar skyddad yrkestitel. Tidigare erfarenhet som fast omsorgskontakt samt delegerade HSL-uppgifter ser vi som värdefullt.
För dig, liksom för oss, är värdegrunden för äldreomsorgen en självklar utgångspunkt för arbetet: Självbestämmande, gott bemötande, insatser av god kvalitet, trygghet, meningsfullhet, sammanhang, individanpassning och delaktighet samt respekt för privatliv och personlig integritet.
Du är trygg och trivs med att använda digital teknik, då vi i allt större utsträckning använder digitala verktyg för att underlätta och förbättra verksamheten. Kommunikation är en viktig del av jobbet, och du kan förmedla dig på svenska i tal och skrift. Har du kunskaper inom ytterligare något språk ser vi det som positivt.
Vår viktigaste arbetsplats är hos våra brukare, och du behöver därför ha körkort och vara trygg med att cykla.
Du är en riktigt vass lagspelare som samarbetar, tar ansvar och ser till helheten. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och har du erfarenhet av förbättrings- eller utvecklingsarbete ser vi det som en tillgång. Inför erbjudande om anställning kommer vi att efterfråga utdrag från Polismyndighetens belastningsregister samt yrkesbevis.
Du kommer att bli mottagen på bästa sätt och få en välplanerad introduktion. Vi arbetar aktivt med lärande i arbetsgruppen och värnar om att erbjuda en bra arbetsmiljö. Som anställd i Ängelholms kommun har du tillgång till en förmånsportal som bland annat inkluderar friskvårdsbidrag. Det är ett betydelsefullt arbete som väntar! Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1337589 - Kopia". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ängelholms kommun, Hemtänst Nord Kontakt
Evelina Ohlsson evelina.ohlsson@engelholm.se 0431469297 Jobbnummer
10010098