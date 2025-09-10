Undersköterska Hemtjänst - Bli en del av oss!
2025-09-10
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo hemvård i Helsingborg söker nu en undersköterska till vårt fantastiska team. Vi söker dig som vill bli en del av vår organisation!
Beskrivning av tjänsten
Som undersköterska på Attendo strävar du efter att hjälpa individen och främja livskvaliteten hos kunden. Vi lägger stor vikt vid att göra det lilla extra för kunden och tillgodose de individuella behoven och förutsättningar i kundens hemmiljö. I arbetet ingår att bli delegerad, för att kunna utföra HSL insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. I övrigt sedvanliga undersköterskeuppgifter inom hemtjänst.
Tillsvidareanställning. Provanställning på 6 månader tillämpas
Arbetstid under kväll/helg
Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Helst snarast möjligt
Körkort och att kunna cykla är ett krav
Vi har nya kunder som behöver omsorg och utökar nu vårt trevliga medarbetarteam med fler undersköterskor. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt delegering sedan tidigare.
Vi söker dig med:
Undersköterskeutbildning alternativt validering
Yrkesbevis från Socialstyrelsen
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen
Vill du veta mer om vad en arbetsdag inom hemtjänsten innebär så klicka på länken för att komma till vår film. Länk till film
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-03 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Välkommen till oss - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Emely Gallo emely.gallo@attendo.se Jobbnummer
9501923