Undersköterska hemsjukvården Gnesta i sommar
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Gnesta Visa alla undersköterskejobb i Gnesta
2026-02-17
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Socialförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Vi söker nu undersköterskor till hälso- och sjukvårdsorganisationen inför sommaren 2026. Du kommer få ett varierande och lärorikt arbete där du kommer göra skillnad i människors vardag. Vi arbetar inom både vårdboende och ordinärt boende. Som undersköterska hos oss kommer du främst att utföra sjukvårdsuppgifter som ingår i vårt ansvar och en stor del av arbetet består av delegerade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som kan förekomma i arbetet är varierande men omfattar bland annat sår/kompressionsbehandling, provtagning, hantering av sond, stomi, omläggning av sår lätta till avancerade sår och katetervård De flesta arbetsuppgifterna utförs på delegation av sjuksköterska. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. Givetvis får du utbildning och handledning under din introduktionKvalifikationer
* Undersköterska med flerårig erfarenhet alt studerande till sjuksköterska
* B-körkort samt vana att köra bil
* Kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift
Vem är du? Eftersom du arbetar nära människor i behov av våra insatser är det viktigt att du är lugn och trygg. Du behöver ha ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Det är viktigt att du har en stor social kompetens då arbetet för en patientsäker vård innebär samverkan både inom och utanför vår egna verksamhet. I rollen behöver du vara trygg med att arbeta ensam då arbetet utförs i patienternas egna hem. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativrik samt har en god förmåga att skapa relationer med andra. Som person värdesätter du ett gott samarbete med andra och ser fördelarna med teamarbete.
Vi lägger stor vikt vi personlig lämplighet samt tidigare vana av liknande arbete.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Monica Persson monica.persson@gnesta.se 0158-275 518 Jobbnummer
9746225