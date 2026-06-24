Undersköterska Galeasen, helgtjänst visstid
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-06-24
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Är du undersköterska som studerar eller har en annan livssituation som gör att du vill arbeta på helgerna? Nu söker vi en undersköterska till Galeasen korttid/växelvård som vill arbeta mesta delen av arbetstiden på helger och i gengäld få en lägre veckoarbetstid. Hos oss gör du ett livsviktigt arbete för våra kommuninvånare i behov av vår hjälp.
Galeasen ligger vid Ågårdsskogens vårdcentrum. Här stödjer vi personer som behöver korttidsvård/växelvård och dagverksamhet. Nu söker vi dig som trivs med att hjälpa andra människor. Du är positiv, utåtriktad samt har hög ansvarskänsla och trivs att arbeta i ett team nära kollegor. Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av omvårdnadsarbete som är anpassat efter individen. Du hjälper de boende med hygien, social samvaro, stimulans och aktivering, samt ger stöd i medicinska och rehabiliterande uppgifter. Du arbetar självständigt men har en god samarbetsförmåga och deltar aktivt i teamarbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i team. Du behöver kunna ha ett ordningssinne, flexibilitet och stresstålighet då det under perioder på en dag kan mer att göra vilket kräver följsamhet i planering av arbetet med kollegor och att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att exempelvis slutföra en påbörjad arbetsuppgift samt följa rutiner.
Jobb inom vård och omsorg passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och vill utföra ett arbete som är värdefullt för människor som behöver stöd i sin vardag.
Krav:
För att anställas som undersköterska behöver du kunna visa upp för arbetsgivaren ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
Grundläggande digital kompetens.
Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande.
Meriterande:
Vård- och omsorgscollegediplom.
Erfarenhet av liknande arbete.
Erfarenhet av dokumentation. Anställningsvillkor
Vi söker en undersköterska som vill arbeta helgtjänst, vilket innebär arbete varje helg och minst 10 arbetspass/4 veckor som är förlagda på helg. Helgarbete innefattar arbetspass fredag kväll till söndag kväll. Veckoarbetstiden för helgtjänsten är 32 timmar/vecka och 10 arbetspass motsvarar en sysselsättningsgrad på 62,5%.
Finns önskemål om högre sysselsättningsgrad förläggs fler arbetspass på helg eller på vardagar utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 31 januari 2027.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Lönespann: Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 26 500 – 35 000 kr beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Lönespann anges i annonser för större rekryteringar samt befattningar som rekryteras frekvent.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Social Välfärd, SV Särskilt boende SoL, SV Galeasen Korttid Växelvård Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9977948