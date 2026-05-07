Undersköterska för Ständig helg till Vallda hemtjänst
2026-05-07
Nu söker vi dig som är undersköterska och vill arbeta ständig helg!
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag och trivs med att ge stöd, trygghet och ett gott bemötande? Vi söker en engagerad undersköterska med hjärtat på rätt ställe och ett genuint intresse för att skapa kvalitet i omsorgen.
Hos oss på Vallda hemtjänst blir du en viktig del av ett team där vi samarbetar för att ge våra kunder en trygg, värdig och meningsfull vardag. Om du är ansvarstagande, empatisk och motiveras av att hjälpa andra - då kan detta vara rollen för dig!
Rollen som Undersköterska hos oss
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten innebär ett stort mått av självständighet och eget ansvar, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor - alltid med omsorgstagarens bästa i fokus. Du möter människor med varierande behov och arbetar i deras hemmiljö, där du skapar trygghet och kontinuitet.
I rollen ingår praktiska insatser som personlig omvårdnad, måltidsstöd och att motivera till olika aktiviteter. Arbetet är varierat och kräver att du trivs med ett flexibelt tempo. Som undersköterska får du även möjlighet att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. Dokumentation sker digitalt enligt gällande riktlinjer.
Du kommer köra bil i tjänsten och du utgår från ett schema som kommer vara förlagt varje helg.Publiceringsdatum2026-05-07Profil
Du älskar att arbeta med människor, du är en glädjespridare som ger energi till dina omsorgstagare och kollegor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom att ta ansvar för arbetsuppgifterna och ett pålitligt och professionellt bemötande. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad eller studerande undersköterska
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbete
Läs gärna mer om oss
Förvaltningen för Vård & Omsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning där helg uppdraget är tidsbegränsat under sex månader med chans till förlängning. Sysselsättningsgraden är på 71 eller 85 procent med en förläggning av arbetstiden till endast fredag-söndag eller lördag-måndag samt tid för arbetsplatsträffar (APT)
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har här: Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: Visning av tjänst | Kungsbacka kommun
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 21 maj. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Kontakt
rekryterare
Erica Torgerson 0300-835225 Jobbnummer
9896299