Undersköterska fastanställning/heltid, Nyckeln hemtjänst
Tillväxt Botkyrka AB / Undersköterskejobb / Botkyrka Visa alla undersköterskejobb i Botkyrka
2025-09-26
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Nyckeln Hemtjänst
Vill du arbeta inom hemtjänst där omtanke och kvalitet står i fokus? Nyckeln Hemtjänst AB är ett privat företag som erbjuder professionell hemtjänst i Salem och Botkyrkakommun. Vi söker nu engagerade medarbetare för att förstärka vårt team av fast anställda och ge våra kunder en trygg och personlig omsorg i vardagen.
Nyckeln Hemtjänst erbjuder sina kunder:
Personlig service och omsorg
Ledsagning och avlösarservice
Vi erbjuder även tjänster med RUT-avdrag, såsom städning, klädvård, fönsterputs, matlagning. Våra tjänster anpassas alltid efter varje kundens önskemål för att skapa trygghet, kontinuitet och respekt för individens livsstil och kulturella bakgrund. Vi arbetar aktivt för att förbättra villkoren för våra anställda.
Vi söker nu färdigutbildade undersköterskor till vårt team. Nyckeln Hemtjänst har idag ett 50-tal medarbetare, och vi söker nu fler undersköterskor på heltid för att fortsätta erbjuda välplanerad och trygg omsorg och service. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvård en timme i veckan på arbetstid. Våra tjänster utgår från vårt kontor i Fittja, och du arbetar på en slinga som roteras beroende på språk och behov. Förmiddag och kväll samt två helger i månaden.
Som undersköterska hos Nyckeln hemtjänst kommer du bland annat:
Social dokumentation
Personlig omvårdnad
Förbereda måltider
Promenera eller handla tillsammans med kunden eller handla ensam
Ledsagning och social samvaro
Hjälpa till med personlig hygien
Utföra städning och andra hushållssysslor
Bidra med socialt stöd
Önskad Profil vi söker dig som har:
Färdig utbildning som undersköterska
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med äldre
Vi söker dig som är:
Professionell, lyhörd, empatisk och har ett respektfullt förhållningssätt. Du vill jobba heltid och bli fast anställd. Du är ärlig och kommunikativ för att arbetet ska fungera bra med kunder och dina kollegor. Du kan arbeta självständigt och i dubbelbemanning, samt kan köra elsparkcykel och bil.
Meriterande om du har:
Intyg på covid-19-vaccination (2 doser)
Undersköterska med Socialstyrelsens licens
Kunskaper i andra språk, gärna finska eller kantonesiska Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: rullande schema med förmiddag och kväll samt två helger i månaden
Placering: Botkyrka
Anställningsform: Fast anställning med sedvanlig provanställning 6 mån.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), http://www.tillvaxtbotkyrka.se Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Kontakt
Linda Tinelius linda@tillvaxtbotkyrka.se Jobbnummer
9529528