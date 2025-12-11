Undersköterska Familjeläkarna Storvreten
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Undersköterskejobb / Botkyrka Visa alla undersköterskejobb i Botkyrka
2025-12-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Botkyrka
, Huddinge
, Stockholm
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet. Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska på en vårdcentral med en härlig personalgrupp.
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral såsom mottagningsarbete, provtagning och hemsjukvård.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Viktigt för att passa in hos oss är att du är noggrann, flexibel samt har en god samarbetsförmåga. Vi värdesätter också egenskaper som positiv attityd och ansvarstagande.
Några års erfarenhet av liknande uppgifter och även kunskaper i journalsystemet TakeCare är ett krav.
Familjeläkarna Storvreten har cirka 9 000 listade patienter. Vårdcentralen är belägen cirka 10 minuters promenad från Tumba station/centrum.
Här arbetar läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer. Vi har även BVC och Hemsjukvård i våra lokaler.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), http://www.famlak.se Arbetsplats
Familjeläkarna Kontakt
Ann Svalberg ann.svalberg@famlak.se 0739036377 Jobbnummer
9638598