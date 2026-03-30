Undersköterska eller vårdbiträde till hemtjänst i Nacka
2026-03-30
Gör skillnad på riktigt! Undersköterska eller vårdbiträde sökes till Alice Hemtjänst i Nacka
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dag, med en trygg och stöttande arbetsgivare i ryggen? På Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice sätter vi kvalitet och omtanke i första rummet - både för våra kunder och för vår personal. Nu växer vi och söker engagerade kollegor till vårt hemtjänstteam i Nacka kommun.
Din roll hos oss
Som medarbetare är du en oumbärlig del av våra kunders vardag. Du arbetar hemma hos våra kunder för att ge dem förutsättningar att leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Dina dagar kommer att vara varierande och fyllas av:
Personlig omvårdnad och hälsofrämjande insatser.
Praktiskt stöd som matlagning, måltidsstöd, inköp, städ och tvätt.
Socialt stöd i form av avlösning, ledsagning (enligt SoL) och trevlig samvaro.
Viktig socialdokumentation för att säkerställa hög vårdkvalitet utifrån gällande lagstiftning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och drivs av att ge god omsorg. Eftersom arbetet ofta är föränderligt är du flexibel, lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar.
För att möta kommunens kvalitetskrav söker vi dig som är:
Färdigutbildad undersköterska (1500 poäng från vård- och omsorgsprogrammet samt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen).
Eller Utbildat vårdbiträde (med utbildning om lägst 800 gymnasiepoäng från det nationella yrkespaketet).
Vi ser även att du har:
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för trygg kommunikation och korrekt dokumentation.
God kännedom om Socialstyrelsens riktlinjer för grundläggande kunskaper inom äldreomsorgen (SOSFS 2011:12).
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från hemtjänst eller omsorg, men vi välkomnar varmt även dig som är nyutexaminerad!
Vad vi erbjuder dig
För att du ska kunna göra ett bra jobb tror vi på att ge dig rätt förutsättningar. Hos oss är du inte bara en i mängden. Vi erbjuder:
Anställningsform: Tillsvidareanställning på 50-100 %.
Förmåner: Kollektivavtalsliknande förmåner som inkluderar friskvårdsbidrag, relevanta försäkringar och konkurrenskraftiga OB-villkor.
Trygghet: En gedigen introduktion på arbetsplatsen och närvarande chefer som stöttar dig i vardagen.
Utveckling: Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Om Alice Hemtjänst
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB är ett etablerat hemtjänstföretag. Vårt mål är att vara det självklara valet i Nacka. Genom stort engagemang, omtanke och hög kvalitet gör vi verklig skillnad i våra kunders vardag. Vi vet att vår absolut viktigaste resurs för att lyckas med detta är du - vår medarbetare.
Övrig information:
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Registerutdrag: I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut begär vi ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning ("Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning", beställs via polisen.se).
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@alicehemtjanst.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB
(org.nr 559048-0686), https://alicehemtjanst.se
Ektorpsvägen 4c
)
131 47 NACKA
För detta jobb krävs körkort.
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice
9825831