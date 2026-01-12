Undersköterska eller vårdbiträde för Hemtjänst i Mölndal

Casa Berget Ek. För. / Undersköterskejobb / Mölndal
2026-01-12


Undersköterskor och vårdbiträden - Casa Bergets hemtjänst, Mölndal
Arbetsort: Mölndal
Anställningsform: Timanställning
Tillträde & intervjuer: Sker fortlöpande
Lön: Enligt kollektivavtal
Kollektivavtal: Finns på arbetsplatsen
Sista dag att ansöka är 2026-02-11

Beskrivning
Vi söker tålmodiga, serviceinriktade och vänliga undersköterskor och vårdbiträden till Casa Bergets hemtjänst i Mölndal. Du brinner för att hjälpa äldre att få en trivsam och meningsfull vardag och har B-körkort.

Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Serviceinsatser i kundens hem
Ledsagning

Kvalifikationer - krav
Humanistisk människosyn där alla människor är unika och lika värda
Ansvarstagande och flexibel, kan arbeta enligt rullande schema (dag/kväll, vardag/helg)
Tålamod, värme och förmåga att hålla flera uppgifter igång samtidigt
Utdrag ur belastningsregistret
God svenska i tal och skrift
B-körkort

Meriterande
Omvårdnadsprogrammet eller likvärdig utbildning
Kunskap om demens och geriatrik
Erfarenhet av läkemedelsöverlämning och personlig omvårdnad

Så här ansöker du:
Urval sker löpande och första kontakt tas via e-post.
Skicka CV och personligt brev tillsammans med bifogat FOTO!! till: ansokan@casasverige.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Skicka med bifogat foto på dig själv.
E-post: ansokan@casasverige.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vårdpersonal".

Arbetsgivare
Casa Berget Ek. För.
Södra Holtermansgatan 2 (visa karta)
431 31  MÖLNDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Casa Berget Ek För

Jobbnummer
9677605

