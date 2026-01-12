Undersköterska eller vårdbiträde för Hemtjänst i Mölndal
Casa Berget Ek. För. / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2026-01-12
Undersköterskor och vårdbiträden - Casa Bergets hemtjänst, Mölndal
Arbetsort: Mölndal
Anställningsform: Timanställning
Tillträde & intervjuer: Sker fortlöpande
Lön: Enligt kollektivavtal
Kollektivavtal: Finns på arbetsplatsen
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Vi söker tålmodiga, serviceinriktade och vänliga undersköterskor och vårdbiträden till Casa Bergets hemtjänst i Mölndal. Du brinner för att hjälpa äldre att få en trivsam och meningsfull vardag och har B-körkort.Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Serviceinsatser i kundens hem
Ledsagning
Kvalifikationer - krav
Humanistisk människosyn där alla människor är unika och lika värda
Ansvarstagande och flexibel, kan arbeta enligt rullande schema (dag/kväll, vardag/helg)
Tålamod, värme och förmåga att hålla flera uppgifter igång samtidigt
Utdrag ur belastningsregistret
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Omvårdnadsprogrammet eller likvärdig utbildning
Kunskap om demens och geriatrik
Erfarenhet av läkemedelsöverlämning och personlig omvårdnad
Så här ansöker du:
Urval sker löpande och första kontakt tas via e-post.
Skicka CV och personligt brev tillsammans med bifogat FOTO!! till: ansokan@casasverige.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Skicka med bifogat foto på dig själv.
E-post: ansokan@casasverige.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vårdpersonal". Arbetsgivare Casa Berget Ek. För.
431 31 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Casa Berget Ek För Jobbnummer
