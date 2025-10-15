Undersköterska, Din kommunala hemtjänst, Västra centrum
2025-10-15
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker nu en till kollega till vårt engagerade team på hemtjänsten Västra centrum. Hos oss arbetar du inom ett litet, centralt område där vi enkelt tar oss till våra brukare utan bil. Vår grupplokal ligger på stadshusområdet med bekvämt avstånd till busshållplatser. I teamet finns både undersköterskor och omvårdnadspersonal, och vi ser fram emot att välkomna och lära känna dig!Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten ansvarar du för att planera och utföra omsorgsarbete i människors egna hem. Målet är att göra det möjligt för den äldre eller funktionshindrade att kunna bo kvar i sitt hem så länge hen själv önskar. Alla medarbetare hos oss tar gemensamt ansvar för att arbetet håller god kvalitet samt följer de biståndsbeslut och genomförandeplaner som ingår i uppdraget där individens medbestämmande står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom vården, gärna från hemtjänsten.
Som person har du hög integritet, är lyhörd och empatisk samt trivs med att arbeta självständigt. Du visar engagemang både för brukarna och för verksamheten i alla relationer och handlingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Då det kan finnas djur och rökning på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk.Övrig information
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
Äldreomsorg, Din kommunala hemtjänst, Västra centrum hemtjänst
Peter Rundblad, enhetschef 090-162192
