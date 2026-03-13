Undersköterska demensinriktning Vålberg, vikariat
2026-03-13
Då vi fått utökat omsorgsbehov bemannar vi upp med tre engagerade vikarier till Brattska gårdens vårdboende.
Två chefer delar på ledarskapet för att kunna stötta dig i ett nära ledarskap och samordnare stöttar med bemanningsplanering. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull och utvecklande miljö där vi tillsammans skapar förutsättningar för att våra boende ska uppnå ökad livskvalitet!
Anställning: 3 vikariat med start omgående t o m september 2026, med möjlighet till förlängning.
Arbetsplatsen: Brattska gården ligger i Vålberg och består av fem avdelningar. Brattska gården har totalt 48 platser fördelat på avdelningarna Pilen, Almen, Syrenen, Linden och Kastanjen. Kika gärna på hur vi har det https://qcnl.tv/p/melzBDGVLGqH4nYMAu1vHw
Vi arbetar aktivt för att skapa en miljö som främjar både trygghet och god omvårdnad. På boendet bor främst äldre personer med demenssjukdomar men det finns även en blandning av olika diagnoser och behov med beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL.
Arbetstid: Dag- och kvällstid under vardagar och varannan helg. Vi behöver bemanna upp vår pool vilket innebär att dina pass läggs på avdelning utifrån behov inom boendet. Vi arbetar tillsammans i ett team och har personal på plats dygnet runt, och arbetar aktivt för att skapa en stöttande och lärande arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med att skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med demenssjukdom. Tillsammans med omsorgstagaren utformar vi individuella insatser som stärker självständighet och delaktighet. Arbetet innebär olika sysslor, så som personlig omvårdnad, städ, tvätt, förberedelse av måltider och att motivera till social gemenskap och aktiviteter. Du ska arbeta aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Vi arbetar med kvalitetsregistren BPSD och Senior Alert samt dokumenterar det vi gör i verksamhetssystemet Treserva.
Arbetet innebär också samarbete med andra professioner som sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och kognitions-team för att erbjuda ett helhetsstöd till omsorgstagarna. Detta innebär att du i tjänsten kommer att utföra delegerade arbetsuppgifter som bland annat läkemedelshantering.
Utifrån uppdraget har du ett genuint intresse för människor, stor känsla för god omsorg och den enskildes integritet samt ett gott bemötande. Du ser möjligheter snarare än hinder och vi ser gärna att du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet! Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller utbildning som bedöms likvärdig och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med äldre människor och människor med demensdiagnos. Språket används som arbetsredskap i kontakt med omsorgstagare samt vid dokumentation och journalföring. En förutsättning i arbetet är därför att du behärskar svenska språket väl såväl i tal som skrift, samt har god datavana. Det är också meriterande om du har erfarenhet från Treserva och BPSD som vi jobbar med.
Vi arbetar i team och söker kollegor med god samarbetsförmåga som kan lösa olika situationer på ett konstruktivt sätt. Vi vill att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är lyhörd för andras behov och kan ge och ta feedback. Din personliga mognad hjälper dig att läsa av olika situationer, och din flexibilitet gör att du är öppen för förändringar vilket bidrar till ständiga förbättringar i arbetet. Övrig informationhttps://karlstad.se/jobba-hos-oss
kan du se mer om hur det är att jobba hos oss i koncernen Karlstads kommun och om våra förmåner. Vi kommer att jobba löpande med urvalet. Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vårdboende, Brattska Kontakt
Michaela Lövkvist michaela.lovkvist@karlstad.se Jobbnummer
9797050