Undersköterska dagtid till centraloperation Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Mora Visa alla undersköterskejobb i Mora
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du undersköterska? Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision är att vara en klinik i framkant. Vi behöver bli fler i vårt härliga gäng på centraloperation och söker nu efter en undersköterska med intresse för operationssjukvård. Vill du ta chansen att bli en av oss?
Om verksamheten
Mora är staden med närhet till natur och fjäll som inbjuder till utevistelse och en aktiv fritid året runt. Mora lasarett utgör ett av Region Dalarnas två akutsjukhus. I upptagningsområdet bor ca 80 000 invånare men friluftsanläggningar i Sälen och Idre samt stora idrottsevenemang både sommar och vinter ger stora turistströmmar. På Mora lasarett finns det lilla sjukhusets trivsel samtidigt som lasarettet utgör ett traumasjukhus. Operation Anestesi IVA kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgi Mora (DKM) och Sterilteknik. På IVA omhändertas cirka 1500 patienter per år, varav cirka 500 utgör IVA-patienter. På C-op och DKM utförs totalt cirka 4500-5000 operationer per år, främst kirurgi och ortopedi men även en del urologi. Sterilteknik hanterar gods från operationsavdelningar, vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset samt från alla vårdcentraler i Region Dalarna. Vi har ett nära samarbete med övriga kliniker samt bistår även med externa uppdrag på sjukhuset som sövning/sedering på mottagningar, larmteam samt högre kompetens vid sekundärtransport till annat sjukhus. På Centraloperation bedrivs främst elektiv verksamhet på våra fem operationssalar dagtid, därutöver akutverksamhet med ett op-lag dygnet runt, året om. Här är vi ett sammansvetsat gäng som har kul på jobbet! Du kommer att arbeta i team där vi visar omtanke om varandra och arbetar tillsammans för en bra arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på centraloperation arbetar du i nära samarbete med operationssjuksköterska och anestesisjuksköterska i den perioperativa vården av patienten. Tillsammans med operationssjuksköterskan ansvarar du för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband med kirurgiska ingrepp, att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses samt förebygger smittspridning. Tjänsten är ett vikariat där du får möjlighet att arbeta dagtid måndag-fredag. Dagtid måndag-fredag innebär 40-timmars arbetsvecka. Region Dalarna har ett generöst friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Våra krav är att du:
är utbildad undersköterska och innehar skyddad yrkestitel, med examen från vård och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet vård och omsorg på vuxenutbildningen
har flerårig erfarenhet från vårdavdelnings- eller mottagningsarbete inom sjukhusvård
kan uppvisa diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande är om du har:
tidigare erfarenhet av arbete på operationsavdelning, akutmottagning eller intensivvård
Vi söker dig som är positiv och noggrann, har ett patientfokuserat förhållningssätt och ett bra bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har också lätt för att uttrycka dig i svenskt tal/skrift och att arbeta i digitalt journalhanteringssystem. Din simultankapacitet och stresstålighet är god och du har en förmåga att hålla många bollar i luften. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Vi söker dig som är engagerad och bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare referenser.
Intervjuer kommer att ske löpande.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Josefin Linell josefin.linell@regiondalarna.se 0250-493123 Jobbnummer
10008273